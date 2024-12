Un verdadero dolor de cabeza se ha transformado la organización de la Supercopa 2025, donde Colo Colo se debe enfrentar a Universidad de Chile en el primer partido de la temporada.

Esto, luego de que la ANFP había confirmado importantes avances para que Temuco pudiera ser la sede de ese encuentro, aunque las autoridades decidieron bajarle el pulgar.

Fue el alcalde subrogante de la ciudad, Ricardo Toro, quien manifestó que están muy lejos de poder recibir el choque del Superclásico, lo que le pone una nueva piedra al primer título de la temporada.

Uno que analizó lo que pasa con la Supercopa fue Cristián Caamaño, quien asegura que, si todo va por este camino, es muy probable que se chutee para otra fecha.

La Supercopa fue rechazada en Temuco y ahora se debe buscar otro estadio. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Colo Colo vs U de Chile sin estadio para jugar

Fue en Deportes en Agricultura donde el periodista confirmó que la realización de la Supercopa está en las nubes, donde lo más probable es que definitivamente no se juegue en la fecha que estaba establecida para el mes de enero.

“La Supercopa no se va a jugar en Temuco, háganse la idea de al mejor de tres partidos. La ANFP dijo que era la prioridad, pero llamen al alcalde. El tema es que de una vez por todas hagan una reunion de todas las partes, incluido el gobierno, que no se puede depender de un alcalde. No tiene nada que ver Temuco con dos equipos de Santiago, en argentina se reciben los grandes en cualquier ciudad”, comentó

El periodista cargó los dardos contra las autoridades, donde asegura que si están dos semanas antes si se puede preguntar, lo más probable es que no autoricen el partido.

“Si le dices al alcalde, en tres semanas va a recibir a los marcianos, te dirá que no, pero si le avisas con un año de anticipación vas haciendo trabajos con anticipación. No unas semanas antes como quiere la ANFP. A esta altura se va ir pateando y quizás se juega en medio de la fecha fofa de marzo. Todo puede ser con la ANFP”, cerró.