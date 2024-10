Arquero de Cobreloa explica el drama: "Me encantaría que me puteen todos los partidos, pero ganar"

Cobreloa no está viviendo un agradable comento en el Campeonato Nacional, donde está en una complicada zona de descenso en la tabla de posiciones, que ponen más oscuro el panorama.

Con la salida del técnico Dalcio Giovagnoli, además del arribo de César Bravo, el equipo de Calama se aferra a las cuatro fechas que quedan de torneo, para lograr mantenerse en la categoría.

En el penúltimo lugar con 24 puntos, a tres de distancia con Unión La Calera y Cobresal, que se están salvando, se aferran a poder alcanzarlos, teniendo en cuenta que se enfrentan a Deportes Copiapó que son los colistas.

Uno de los que sacó la voz en el complicado momento fue el portero Nicolás Avellaneda, quien hizo una feroz autocrítica de la situación, además que mandó un mensaje los que les gritan malas palabras.

Cobreloa se aferra a las últimas fechas del torneo para salvar el descenso. Foto: Andres Pina/Photosport

El fuerte mensaje de Cobreloa

Fue en conversación con En la Línea Deportes, que el arquero Nicolás Avellaneda sinceró lo que pasa Cobreloa: “Desde que arrancó el año no sé cuántas reuniones hemos tenido. Dijimos basta de palabras, debemos demostrar en cancha, pero los resultados no aparecen y se pone todo más cuesta arriba. Lo sufro mucho, pero hasta que nos maten seguimos vivo”.

“Una victoria o un gol nos va a venir bien para el ánimo; eso nos falta, ganar y hacer goles. Tenemos un partido con Copiapó complicado, aunque nuestro mayor rival somos nosotros mismos”, explicó.

Bajo ese punto de vista, mandó un mensaje a todos los hinchas de Cobreloa que los han tratado mal, pero que los entiende, por lo difícil que está el panorama con el club.

“Prefiero ser un desastre y ganar los partidos. Me encantaría que me puteen todos los partidos, pero ganar; eso me dejaría más tranquilo. No me deja tranquilo tapar uno o dos balones y no ganar. Sólo nos queda entrenar y seguir mejorando cada uno en lo personal. Es una situación muy dura para todos”, finalizó.