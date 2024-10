Ángel Botto adelanta final del escritorio entre Colo Colo y la U: "El Tribunal no creo que dé lugar a la denuncia"

La denuncia contra Colo Colo por el duelo ante Huachipato, debido a que el coordinador de los albos estaba con un aparato electrónico en la banca del Cacique y de la que se hizo parte la U. de Chile, ha conmocionado al recta final del Campeonato Nacional.

Un asunto que Ángel Botto, ex presidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP, tocó de manera bastante profunda para contar el escenario que se vive en el fútbol chileno.

“Las bases establecen la prohibición que en la banca se utilicen elementos de orden tecnológico para comunicarse exteriormente a esta banca. El DT Almirón estaba suspendido y su obligación era estar fuera de la banca, no fuera del estadio“, manifiesta de entrada en el programa Futuro FC.

Luego indica que “estaba en una caseta de radio, solo, no observo un aparato electrónico en su poder. De modo que la infracción estaría radicada sólo en la persona que estaba en la banca técnica. Y el hecho que haya habido una persona en la banca con un aparato electrónico le genera una sanción al club en dinero de 50 UF, si no me equivoco”.

La U y Colo Colo juegan un partido en el Tribunal de Disciplina de la ANFP

Las pruebas de la U ante Colo Colo

Para Ángel Botto, si Universidad de Chile se hizo parte de la denuncia es porque debe tener pruebas contundentes, para no estar haciendo acusaciones al voleo.

“Si Universidad de Chile logra probar que había una comunicación entre el técnico Almirón y un ayudante de la banca comunicándose a través de uno de estos medios, se estaría cayendo en un desacato que está en el artículo 67″, indica.

“Este desacato consistiría, entendiendo que el técnico participa en el juego, que el club pierda los puntos que hubiese obtenido. Pero hay un tema que no es menor: U. de Chile debe probar que el hecho punible existió”, agrega.

Botto indica que “no sé en qué podría estar basada la denuncia de U de Chile, con qué medio probatorio. Si logra probar que Almirón estaba con un elemento técnico usando un teléfono celular, genera una presunción de que estaba comunicándose con su banca. Pero si lo han hecho, deben estar los elementos probatorios. Pero no basta con que muestren a Almirón en la caseta, deben probar que había comunicación con la banca”.

Sostiene además que “el sentido común me hace pensar que la U tiene una prueba muy contundente para que el Tribunal acceda a entender”, aunque piensa que esto es casi imposible: “Ni siquiera teniendo una imagen. Aún así, debe tener una imagen grabada (que se escuche a Almirón dando instrucciones)”.

Finalmente piensa que esto terminará siendo sólo una anécdota. “El Tribunal no debiera ni creo que vaya a dar lugar a la denuncia”, sentenció Botto.