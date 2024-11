El coloso de Ñuñoa se prepara para una remodelación de cara al Mundial Sub 20, la que llegará hasta su pasto. Detallaron el nuevo césped que tendrá, la que dejará atrás todo lo visto hasta ahora.

La temporada 2025 en el fútbol chileno traerá no sólo una dura competencia para los clubes, sino que también un tremendo desafío para nuestro país. En el último semestre del año se llevará a cabo el Mundial Sub 20, por lo que varias sedes se preparan para remodelaciones.

Una de ellas es nada menos que el Estadio Nacional. El coloso de Ñuñoa será uno de los recintos que albergue el certamen planetario y ya alista el inicio de las obras para dejarlo en perfectas condiciones. Y si bien no habrá algo en las tribunas, sí hay un aspecto importante: la cancha.

Días atrás se conoció que, además de la remodelación de baños, mejoras de camarines, salas de doping y pupitres de prensa, el pasto del recinto también será modificado. ¿Cuánto? Mucho, ya que dejará atrás su estado de 100% natural para dar paso a un nuevo formato.

El radical cambio del pasto del Estadio Nacional para el Mundial Sub 20

El Estadio Nacional se prepara para una serie de cambios de cara al Mundial Sub 20, el que involucra sectores claves. El campo de juego es uno de los que sufrirá modificaciones importantes, ya que dejará atrás su actual estado de 100% natural.

El Estadio Nacional será remodelado en varios sectores, incluida la cancha. Foto: Photosport.

Según reveló El Mercurio, el recinto tendrá obras que cambiarán por completo su pasto. “El césped será distinto: contará por primera vez con pasto híbrido, mezcla de hierba natural (95%) y sintética (5%), principalmente debido a la alta carga de partidos que recibirá“, explica el matutino.

La situación obliga a un trabajo donde “la fibra sintética va insertada de modo intercalado entre el pasto natural”. De hecho, se pensaba que esto ocurriera a comienzos del próximo año, pero no será así.

Con una inversió de 300 mil dólares que asume la FIFA, las obras en el césped comenzarán entre abril y mayo, pero el cierre será entre junio y julio. Esto, con la idea de tenerlo listo para cuando el Mundial Sub 20 arranque.

Aunque más allá de rumores, desde el IND le explicaron a El Mercurio que “en el caso del Nacional, la cancha está en perfectas condiciones, por lo que no es necesario intervenir nada, sino sólo adicionar el sintético. No se toca nada de la base. Estamos hablando de canchas existentes; si fuera una nueva, se evaluaría hacer sistemas de riego, de drenajes o de control de temperatura distintos, pero por ahora no es necesario”.

Con esto, quedará esperar para ver los resultados de un formato de campo de juego que no es nuevo. Son varios los clubes en el mundo que ya han optado por este mecanismo para que sus recintos no se vean tan afectados.

¿Cuándo comienza el Mundial Sub 20?

Chile afina detalles para recibir con bombos y platillos el Mundial Sub 20 en 2025. El torneo arrancará el próximo 27 de septiembre, con partidos todavía por definir.

¿Cuándo juega Chile en el Estadio Nacional en 2025?

La selección chilena hará su regreso al Estadio Nacional justo antes de su cierre para la remodelación. La Roja hará de local en el coloso de Ñuñoa el próximo 25 de marzo, cuando reciba a Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas.