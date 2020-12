Universidad Católica vs Universidad de Chile | Ver EN VIVO ONLINE y por TV el clásico universitario femenino

Una gran jornada de fútbol femenino se podrá ver hoy sábado con un clásico universitario que se robará todas las miradas y que podrás disfrutar por la televisión abierta, a partir de las 12:00 horas se jugará en San Carlos de Apoquindo el duelo entre las locales, Universidad Católica frente a la Universidad de Chile.



En el marco de la fecha 7 del torneo femenino de transición 2020, las cruzadas que se encuentran en el 4° lugar de la tabla de posiciones del grupo B con 11 puntos, recibirán a las azules en un apasionante duelo que promete buen fútbol y la emoción habitual de un gran clásico. Si la UC consigue el triunfo en este importante duelo podría escalar a la segunda posición del grupo quedando solo por detrás de su rival de esta jornada.



Las azules por su parte, han tenido un gran inicio de temporada, ubicándose líder del grupo B con 18 puntos a cinco unidades de su más cercano perseguidor Colo Colo. El buen desempeño del conjunto laico las hace una de las favoritas a conseguir el trofeo de esta temporada, para eso deben seguir demostrando el buen fútbol que han hecho hasta hoy.

Día y hora: ¿Cuándo juegan la Universidad Católica vs la Universidad de Chile por la 7° fecha del torneo femenino?



Universidad Católica vs la Universidad de Chile juegan este sábado a las 11:00 hrs AM.

La UC necesita el triunfo para escalar posiciones en el grupo B. (Agencia Uno)



Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo por TV Universidad Católica vs la Universidad de Chile?



Universidad Católica vs la Universidad de Chile será transmitido por TVN y CDO Premium, en los siguientes canales según tu cableoperador:



TVN



Señal abierta y Digital Terrestre:

Santiago: 7 (SD) y 7.1 (HD)

Gran Valparaíso: 12 (SD) y 12.1 (HD)

Rancagua: 12 (SD) y 12.1 (HD)

Gran Concepción: 4 (SD) y 4.8 (HD)

Temuco: 7 (SD) y 7.1 (HD)

Televisión por cable:

VTR: 19 (SD en Santiago) - 807 (HD)

DIRECTV: 149 (SD) - 1149 (HD)

ENTEL: 64 (HD)

CLARO: 53 (SD) - 553 (HD)

GTD/TELSUR: 25 (SD)

MOVISTAR: 119 (SD) - 807 (HD)

TU VES: 55 (SD)

CDO Premium

VTR: **NO DISPONIBLE**

DTV: 637 (SD) - 1637 (HD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 76 (SD) - 848 (HD)

MOVISTAR: 494 (SD)

TU VES: 526 (SD) - 114 (HD)



Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming el duelo entre Universidad Católica vs la Universidad de Chile?



Si buscas un link para ver en vivo Universidad Católica vs la Universidad de Chile podrás hacerlo en la señal online de TVN.