Toselli dice que no le aseguraron titularidad, pero afirma: "Ya es suficiente tiempo sin jugar"

Cristopher Toselli decidió dejar Universidad Católica, equipo donde sólo jugó 8 partidos en los últimos dos años. En Palestino, su nuevo club, espera recuperar el protagonismo e incluso se ilusiona con la selección chilena.

En diálogo con La Tercera, el arquero de 32 años dice que no dudó al aceptar la oferta del club árabe: "Vienen haciendo campañas buenas estos últimos años, con Copa Chile incluida. Tienen jugadores con experiencia, con prestigio, al igual que el técnico (José Luis Sierra). Palestino viene haciendo las cosas bien. Antes estaba Basay. Son un club serio".

Eso sí, en Palestino no tendrá titularidad asegurada: "Eso no pasa en ningún lado. Acá hay que convencer al técnico día a día para ser una opción. No creo que pase que te digan que vas a jugar siempre. No me ha pasado nunca".

Toselli cree que aún tiene mucho por entregar: "No he perdido la confianza... Estoy en una edad buena, madura y ya tengo un poco de recorrido. En Católica lo pasé bien, fui feliz, conseguimos el tricampeonato, pero eran sensaciones distintas a las que estoy acostumbrado".

Sobre su decisión de salir de la UC, señaló: "Ya la tenía tomada hace tiempo. Sentía que ya es suficiente tiempo sin jugar. Esa sensación de estar ayudando de otra manera este año creía que no lo iba a lograr. Ya era bueno jugar".

"Hoy día era muy difícil ser titular porque Matías está en un nivel increíble. Fue el mejor arquero del torneo y ayudó mucho a conseguir este campeonato. Uno conoce la posición del arquero. Era complicado", reconoció.

A su vez, se refirió a la salida de Ariel Holan de la UC, el tercer técnico consecutivo que es campeón y luego deja el club: "El Tati ha sido súper claro en sus respuestas y es la misma que tengo yo. La Católica le ofrece el puesto a técnicos con prestigio y les da cierta flexibilidad al término de torneo. Eso es una forma de incentivarlos a que vengan. Los últimos técnicos que han venido al club se han ido a otros mercados mejores que Chile. Eso para el técnico es llamativo".

Finalmente, reconoce que aún tiene la intención de volver a la Roja: "Siempre es mi sueño estar en la Selección. Trabajo para estar en las futuras nóminas y eso no va a cambiar hoy día. Si bien conocemos a Martín, al cual le deseo el mayor de los éxitos, lo primero es afirmarme en Palestino. Una cosa es querer ir a la Selección y la otra es ser realista y empezar a jugar para ver si te consideran. Pero sí, es un sueño".