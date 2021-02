Cristopher Toselli ilusiona a los hinchas de Palestino: “Nos podemos entusiasmar con pelear alto en el torneo”

Palestino es uno de los clubes que más refuerzos ha sumado en este mercado de pases y una de las caras nuevas es el portero Cristopher Toselli, quien llega proveniente de Universidad Católica y con el objetivo se sumar regularidad.

En ese sentido, el arquero conversó con Deportes en Agricultura sobre este nuevo paso en su carrera y por qué tomó la decisión de salir de San Carlos de Apoquindo “Estoy muy contento por este nuevo desafío, es algo que quería”.

“Necesitaba salir de Universidad Católica para tener mayor continuidad. Palestino fue el equipo que más interés mostró, ayudó mucho la campaña que realizaron la temporada pasada y que tengan jugadores y un técnico con mucha trayectoria”, mencionó.

“Tenemos jugadores de mucha jerarquía partiendo por Luis Jiménez, Carlos Villanueva, César Cortés y llegaron varios refuerzos de jerarquía, son jugadores probados y eso te da cierta tranquilidad”, agregó.

“Las expectativas son altas, Palestino está armando un equipazo con un mediocampo de muy buen pie. Creo que nos podemos entusiasmar con pelear alto en el torneo, pero tenemos que ir paso a paso: nuestro primer desafío es Cobresal, en la previa de la Copa Sudamericana”, complementó.

Al ser consultado sobre su bajo nivel en las últimas temporadas, comentó que “cuando vuelvo a Católica luego de Everton, venía con la intensión de pelear el puesto con Matías Dituro. Luego, al no lograrlo, uno va creciendo en otros aspectos, uno va asumiendo otros roles y aprendí cosas que nunca antes me había tocado vivir”.

El portero está ilusionado con tener regularidad en Palestino. (FOTO: Agencia Uno)

“Tuve una lesión que marca un antes y un después en mi carrera, estuve un periodo de recuperación. Luego, fuimos bicampeones con la UC y necesitaba vivir esa experiencia de salir al extranjero. No me fue bien en México y me tocó volver rápidamente a Chile. Cuando volví nadie es imprescindible y no pudo volver a tener la regularidad de antes. Sin embargo, creo que con mayor continuidad uno puede volver a tener el lugar de antes”, sentenció.