Semana de Copa Sudamericana con el debut de Palestino, Cobresal, Huachipato y Deportes Antofagasta

Si la Copa Libertadores ya comenzó, esta semana le corresponde el turno a la Copa Sudamericana que tiene varios partidos interesantes, donde destaca el debut de los cuatro equipos chilenos: Palestino, Cobresal, Huachipato y Deportes Antofagasta.

Recordemos que en la edición pasada, Coquimbo Unido tuvo una gran participación llegando a las semifinales del torneo y siendo eliminado por a la postre campeón, Defensa y Justicia.

El primer duelo de chilenos está pactado para el martes 16 de marzo a las 21:30 en el Estadio Calvo y Bascuñán entre Deportes Antofagasta y Huachipato.

En tanto, el jueves 18 de marzo a las 21:30, en el Estadio El Cobre, Cobresal recibirá a Palestino.

Esta es la programación completa de la Copa Sudamericana para esta semana:

Martes 16 de marzo

12 de Octubre (PAR) vs. Nacional (PAR). 19:15 horas.

Macará (ECU) vs. Emelec (ECU). 19:15 horas.

Deportes Antofagasta vs. Huachipato. 21:30 horas.

Deportes Tolima (COL) vs. Deportivo Cali (COL). 21:30 horas.

Miércoles 17 de marzo

Guabirá (BOL) vs. Nacional Potosí (BOL). 19:15 horas.

Aragua (VEN) vs. Mineros (VEN). 21:30 horas.

Jorge Wilstermann (BOL) vs. Palmaflor (BOL). 21:30 horas.

UTC (PER) vs. Sport Huancayo (PER). 21:30 horas.

Jueves 18 de marzo

Aucas (ECU) vs. Guayaquil City (ECU). 19:15 horas.

Guairena (PAR) vs. River Plate (PAR). 19:15 horas.

Metropolitanos (VEN) vs. Puerto Cabello (VEN). 19:15 horas.

Carlos Mannucci (PER) vs. Melgar (PER). 21:30 horas.

Cobresal vs. Palestino. 21:30 horas.

La Equidad (COL) vs. Deportivo Pasto (COL). 21:30 horas.