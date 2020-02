"Selman me va a expulsar": la polémica más grande en la carrera del árbitro tuvo a Valdivia como protagonista

El fútbol chileno está de luto, porque este lunes murió el ex árbitro Rubén Selman a los 56 años, por un paro cardiaco.

El otrora réferi fue protagonista de muchas polémicas, pero la más recordada se produjo en el estadio Monumental en 2006, cuando expulsó a Jorge Valdivia, en la derrota de Colo Colo ante Universidad Católica.

El Mago se acercó a una cámara del CDf y lanzó "lo digo antes, Selman me amenazó, me va a expulsar, me va a expulsar, acuérdate".

Luego de ello, ocurrió lo que anticipó el 10, porque el volante vio la roja por doble amonestación.

Años después del hecho, Selman en diálogo con La Tercera, donde era comentarista, dijo que "fue un periodista el que lo acusó. Él me dijo que Valdivia le había dicho algo a la cámara. Yo no lo vi, porque estaba de espaldas a esa acción. Y mis asistentes tampoco".

"Valdivia declaró que quizás le gustaba a mi hija… y mi hija tenía tres años en ese momento. Pero ya fue. Como dije, no hay rencores ni nada con Jorge. Él ha crecido y yo también. Valdivia viene a aportarle a un Colo Colo que lo necesita y ojalá que lo haga. Para ser titular en la Selección no lo veo, pero sin dudas que será un aporte para el torneo", agregó Selman en su momento.

Se fue Selman, dejando al fútbol chileno de luto.