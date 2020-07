"Se saludaron, pero no es que hablaran mucho": la historia tras la foto de Matías Fernández con Lionel Messi

Durante las últimas semanas de cuarentena, muchos fanáticos del fútbol han ido al archivo a buscar imágenes icónicas de los cracks de la Roja. Y entre ellas, una ha causado mucho revuelo: la de Matías Fernández junto a Lionel Messi.

Una foto de ambos jugadores cuando brillaban con sus respectivas Sub 20 tras disputar el Sudamericano de 2005 en Colombia no ha dejado de dar vueltas en redes sociales, pero poco se conoce de cómo se forjó.

José Alvújar fue el fotógrafo encargado de inmortalizar el momento. En conversación con LUN, el hombre tras el lente explicó por primera vez lo ocurrido en aquel viaje en avión donde los dos equipos, el chileno y el argentino, se encontraron.

Si bien sus caminos tuvieron rumbos diferentes, ambos terminaron encontrándose y animando la rivalidad más importante de la última década en nuestro continente. Foto: Getty Images

"Cuando vi a Messi y Fernández supuse que, en el futuro, podían ser figuras connotadas y parece que no tuve mal ojo, porque Matías fue elegido como el mejor jugador de América en 2006 y Lionel se transformó en uno de los mejores del mundo", comenzó explicando.

Al ver la buena onda que había entre ambas selecciones y el caminar de los jugadores durante el vuelo, a Alvújar se le prendió la ampolleta para tomar la foto. "Saqué mi cámara del bolso y la preparé. Me acerqué y les pedí, gentilmente, si podían posar para mi lente. “¿Muchachos, me permiten hacerles una fotito?”. Estaban los dos en el pasillo y no pusieron problemas".

"No los tuve que presionar. La foto fue en un ambiente muy coloquial y de bromas entre los equipos chileno y argentino. Fue darle valor a un momento que no sabía cómo iba a continuar. Pudo pasar que, después de ese campeonato, no hubiera pasado nada con ellos", agregó.

Finalmente y pese a la buena onda, Alvújar señaló que ambos ni hablaron por su timidez. "Se saludaron, pero no es que hablaran mucho. Se sabe que ellos no son de muchas palabras. Se tomaron la foto y siguieron en lo suyo. Solo fue esa conversación de pasillo. No se sentaron a conversar ni a tirar la talla".