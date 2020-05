Roberto Gutiérrez ofrece alimentos a los que no tienen por Instagram: "No te acuestes sin comer"

La pandemia ha sacado a la luz pública varios gestos nobles que vienen desde la familia del fútbol y en las últimas horas se conoció el caso de Roberto Gutiérrez, quien hizo un llamado a través de su cuenta de Instagram para ir en ayuda de los desvalidos.

"Si no tienes trabajo y no recibes apoyo de nadie, y en algún momento se te termina la comida, por favor no te acuestes sin comer!!! Y NO ACUESTES A DORMIR A TUS HIJOS SIN COMER", es el enfático llamado que hace el delantero de O'Higgins.

"Escríbeme por interno, sin pena, que de lo poco o mucho que pueda tener con gusto te compartiré mis alimentos. Yo he aprendido que donde come uno, comen dos", invita el popular Pájaro, en un mensaje que envía "a mi gente de Curacaví, especialmente".

El Pájaro Gutiérrez es el único chileno entre los máximos goleadores del Campeonato Nacional a la fecha. El delantero de O'Higgins suma cinco goles, los mismos que registran Fernando Zampedri, Joaquín Larrivey y Cecilio Waterman.