Nicolás Peric luego de jugar infiltrado en Rangers: "Se me durmió hasta la lengua, me sacaban una muela y no lo sentía"

Rangers de Talca está cada vez más cerca de su sueño de volver a Primera División. Los rojinegros derrotaron este domingo a Deportes Temuco, llegaron a un global de 2-0 y se medirán con Deportes Melipilla para saber quién avanza a la final de la liguilla del ascenso.

Uno de los grandes responsables de la victoria ante el pije fue Nicolás Peric. El arquero jugó la vuelta pese a haber recibido una terrible falta, siendo una de las figuras pero reconociendo que se infiltró lo que más pudo para lograrlo.

Tras el partido, el guardameta de Rangers conversó con TNT Sports y explicó todo lo que sintió al estar en la cancha con las molestias en su pierna. "Al final no daba más. Me infiltraron antes, después en el entretiempo. Y ya al final se me durmió hasta la lengua. Me podrían sacar una muela y no sentiría nada".

Nico Peric sufrió una fea falta en la ida y arriesgó perderse la vuelta, pero se infiltró para estar. Foto: Agencia Uno

Pero para Peric llegar a ese punto no es un problema. "Hay que bancársela, es lo único que queda. En estos tres días mejoró bastante, los puntos están cicatrizados. Y me queda el dolor debajo de la rótula por las inyecciones".

Sueño del ascenso y su futuro

Rangers ahora tendrá que enfrentar a Deportes Melipilla para definir el paso a la final de la liguilla, donde espera Unión San Felipe. Un duelo clave y donde se conocerá quién acompañará a Ñublense a la Primera División de 2021.

"Vamos a darle pa' adelante, a tratar de recuperarnos. Uno quiere estar y qué me voy a cuidar, tampoco me estoy proyectando para ninguna cuestión más. Quiero jugar, disfrutar y ojalá lograr el ascenso con Rangers", reconoció el arquero.

Peric ya da vuelta la página y piensa de lleno en Deportes Melipilla. "Ahora nos toca otro rival que es súper luchador, que está ahí gracias a que no se rinde nunca y que van hacia adelante como locos, además tienen al goleador del campeonato".

Finalmente el guardameta aseguró que no piensa en una renovación para ir a Primera. "Vivo el día a día. No puedo proyectarme más allá. El club no tiene la obligación de creer que soy un jugador importante ni de creer que tengo que seguir jugando. Me siento súper cómodo, no tengo mayores problemas físicos. Esta lesión es por un golpe, no he tenido lesiones invalidantes. Ojalá podamos subir. Después analizaremos el futuro. Ojalá que sea lo mejor para el club. Sería hermoso poder ascender".