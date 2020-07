Rafael Arace explica su salida de Unión Española: "La decisión fue desde los dueños del equipo"

Este martes se dio a conocer que Unión Española no le renovará contrato al delantero venezolano Rafael Arace, quien llegó a préstamo desde Caracas. Por lo mismo, el futbolista explicó los motivos de esta decisión y mencionó que pasó netamente por un tema económico.

En conversación con Deportes en Agricultura partió mencionando que “la decisión vino desde los dueños del equipo y a mí me cayó un poco de sorpresa, porque pensé que seguiría en Unión Española”.

“No hay otra explicación que no sea un tema económico. La noticia de que no continuaría en el equipo me la dio Ronald Fuentes, él hizo todo lo posible para que me quedara, me lo hizo saber”, agregó.

El delantero no seguirá en el equipo hispano y deberá volver a Venezuela. (FOTO: Agencia Uno)

“Ronald Fuentes me llamó muchas veces por el tema de mi renovación; pero me quedo tranquilo, porque fue por un tema económico y no de rendimiento, siento que mostré un buen rendimiento deportivo, eso me mantiene bastante contento”, complementó.

Sobre su futuro próximo, explicó que “me quedan seis meses de contrato con Caracas, dueño de mi pase. Aún no tengo definido qué rumbo tomaré y espero tenerlo claro en los próximos días”.

Finalmente, señaló que “el futbolista está acostumbrado a este tipo de cosas, me he preparado muy bien en esta cuarentena, no me he perdido ningún entrenamiento y creo que eso me ayudará bastante a encontrar un nuevo equipo”.