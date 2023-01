Rodrigo Goldberg quiere que el fútbol chileno tenga una competencia entre el plantel profesional y el equipo juvenil que participa en el Torneo de Proyección Sub 21. El Polaco también puso en duda la regla de minutos Sub 20 que existe en Chile.

Goldberg pide cambiar tras ver a la Roja Sub 20: "¿Cómo es posible que no haya torneo de reserva?"

La Roja Sub 20 sumó un triunfo que fue una bocanada de aire refrescante, muy necesaria. Chile venció por 1-0 a Bolivia en una victoria que dejó dudas, pues el equipo adiestrado por Patricio Ormazábal no dejó una buena sensación respecto al nivel de juego, aunque encontró una sociedad azul entre Darío Osorio y Lucas Assadi que este último terminó con un golazo gracias a un tiro colocadísimo que dejó sin chance al meta de la Verde.

Por cierto, el equipo chileno de futbolistas nacidos después del 1 de enero de 2003 quedará libre en la siguiente jornada del Grupo B en el Sudamericano. Y cerrará la participación ante Venezuela, aunque existe una combinación que podría clasificar al Equipo de Todos sin que tenga la necesidad de ganar su boleto al hexagonal en cancha.

Y eso ha puesto varios temas en la mesa, sobre todo después de revisar algunas ausencias del DT del equipo, que prescindió de al menos 10 futbolistas con experiencia en el fútbol profesional. A raíz de todas las discusiones que emergen a raíz de la participación de Chile en el otrora Juventudes de América.

Uno de los que opinó al respecto fue Rodrigo Goldberg, panelista de Al Aire Libre en Cooperativa. "Lo comentábamos muchas veces, cuando uno propone por ejemplo, el torneo de reserva. Cómo es posible que no lo tengamos, es una oportunidad para que estos jóvenes en vez de jugar en la juvenil, tengan disputas con jugadores de un peso distinto", argumentó el ex gerente deportivo de Azul Azul.

Polaco Goldberg pone en tela de jucio la regla de minutos Sub 21

Rodrigo Goldberg también se refirió a la regla de minutos Sub 21 establecida en las bases del Campeonato Nacional. Para esta campaña se mantuvieron los 1.890' por temporada. "La ley del sub 20, les pregunto. Si no existiera la Ley del Sub 20...cuántos clubes pondrían por convicción un sub 20? Hagamos un ejercicio de brutal honestidad. ¿Cuántos equipos harían de mutuo propio lo de jugar con un sub 20? ¿Dos? ¿Tres?", interrogó el Polaco.

"El reglamento te obliga porque de otra manera no lo haces. Y al final del día, como se vio el año pasado, equipos urgidos en las últimas fechas. Pero no es una cuestión de convicción. ¿Cómo avanzas así si al cabro chico lo consideras una molestia? Y te digo una cosa, los cabros se dan cuenta de eso. Al final estoy acá no porque soy bueno, es porque no tenían otro a quién poner", sentenció Goldberg.