Palestino sigue con su irregular campaña y este lunes sumó un nuevo revés tras caer por 3-1 ante Cobresal. Los arabes no pudieron en su visita al norte y fueron derrotados por la escuadra minera en un partido donde el VAR se llevó toda la polémica.

A los 56' minutos de juego, un tiro de esquina terminó en una disputa aérea que dejó caer el balón en el hombro de Agustin Farías, algo que bajo el reglamento de hoy no es falta. Sin embargo, la tecnología no estuvo presente hoy en el estadio El Cobre de El Salvador, dejando al juez Juan Lara sin respaldo para revisar la jugada.

Al ver el contacto, el árbitro sancionó de inmediato la pena máxima, la que terminó en el gol de Matías Donoso que le dio el 2-1 de la tranquilidad a Cobresal. Tras el partido, Carlos Villanueva conversó con TNT Sports y se mostró apenado por lo ocurrido.

Matías Donoso cambió por gol el polémico penal que el VAR no pudo revisar. Foto: Agencia Uno

"Estamos tristes y desilusionados por el resultado, no logramos dos victorias al hilo. Es triste, hoy era una posibilidad grande de meterse arriba y la dejamos pasar nuevamente", señaló el volante, que tras ello recalcó su molestia por la ausencia de la tecnología en el norte.

"Es extraño que justo no está el VAR y hubo un penal dudoso. Reclamé que no era mano, pero no vimos repeticiones. Esa jugada en particular cambiar el juego", disparó el piña. Eso sí, reconoció que el mal momento no es lo esperaban. "Creemos que deberíamos estar más arriba, pero hay que hacerlo dentro del campo con hechos y con puntos. No vamos con una derrota en un campo difícil, la altura y la cancha en malas condiciones, aunque no es excusa".

Como si fuera poco, Villanueva hizo un llamado al resto del plantel a comprometerse mucho más para salir de la zona media de la tabla. "En lo personal y como grupo tenemos que dar un poco más, mejorar lo colectivo. No podemos seguir así para agarrar una racha, porque perder y ganar no sirve de nada", cerró.