Nico Peric: "Me veo en la tele: hablo de corrido, tengo pinta y todos mis chocleros"

Nicolás Peric, de 42 años, finaliza su contrato con Rangers este año, pero aún no está seguro si continuará jugando o colgará las botas.

En caso de retirarse del fútbol, el ex Argentinos Juniors, dice que le gustaría trabajar como comentarista deportivo en la televisión.

"Me veo en las comunicaciones, en la tele: hablo de corrido, tengo pinta y todos mis chocleros", dijo en entrevista con LUN.

Eso sí, su prioridad es trabajar en Rangers, el club de sus amores: "Me encantaría estar vinculado al club, pero no de entrenador ni de preparador de arqueros porque no tengo paciencia. Me saldría de mis casillas si un jugador comete un error después de una semana de entrenamiento".

"Mi idea es se gerente deportivo o gerente general. Lo he comentado con mi compadre Boris González, el gerente deportivo de Rangers. Me he estado preparando haciendo algunos cursos. Eso, además de tener una escuela de fútbol para que salgan buenos arqueros", añadió.

Además, el ex seleccionado nacional reconoció que uno de sus sueños es ser alcalde de San Clemente: "Mi vida está ligada al campo, amo la tierra, y San Clemente es parte de mi vida y de mis hermanas Darinka y Dauka. Tengo mi campo y soy feliz con mi quincho. Creo que puedo darle impulso a San Clemente y devolvelre lo mucho que me ha dado como persona".