El delantero que anotó en el empate de Cobreloa y Santa Cruz, que confirmó la permanencia del cuadro minero en Primera B, analizó los duros momentos que vivió el equipo durante la temporada y saludó a los fanáticos naranjas. "Al fin los hinchas no se van a comprar a más psicólogos, ni nada", sentenció en el programa Socios del Desierto.

Nicolás Maturana y la salvación de Cobreloa: "No hay nada que celebrar, hay que verlo como aprendizaje"

El empate con sabor a victoria de Cobreloa en su visita a Deportes Santa Cruz (2-2) sentenció la permanencia del cuadro naranja en Primera B y fue un inmenso desahogo para la gran familia loína repartida por el país, después del angustiante año 2021.

Pero Nicolás Maturana, autor del primero de los goles en el estadio Joaquín Muñoz García, llamó a la cautela en el festejo. "Creo que no hay nada que celebrar, es algo que hay que ver como un aprendizaje, para que no se vuelva a repetir", explicó el ex mundialista juvenil.

En diálogo con Los Socios del Desierto por Redgol, el delantero recalcó que "estábamos convencidos de que nos iba a ir bien. Todos los muchachos pusieron huevos, hay que felicitar al equipo... y al fin los hinchas no se van a comprar a más psicólogos, ni nada".

El descenso de Barnechea se definió de manera simultánea. Pero Maturana asegura que "no teníamos ni idea sobre cómo iba Barnechea, estábamos preocupados de jugar nosotros. Y cuando quedaban cinco minutos, nos dijeron que iban perdiendo 2-0. Así que tratamos de aguantar un poquito el resultado, porque estábamos entre comillas listos".

En ese sentido, la estrategia fue mantener la tranquiliad. "No nos desesperamos, lo hablamos en el entretiempo. Estábamos muy concentrados y motivados. No sé si fue un partido redondo, pero sí un gran partido de todo el equipo", valoró el Nico.

Nico Maturana quiere seguir en Cobreloa



Una de las interrogantes que recorren la actualidad loína está en la conformación de un plantel que no pasa las penurias de la presente temporada. Dependerá de la nueva directiva, que a su vez debe determinar o no la continuidad del técnico Héctor Almandoz.

Pero Nicolás Maturana desde ya quiere quedarse. "Todos saben que la prioridad la tiene Cobreloa, todo el mundo lo sabe. Pero la gente que lo maneja, parece que no", aseguró el ex jugador de Universidad de Chile y Colo Colo.

"No se sabe nada, tampoco estaba preocupado de eso. Estaba preocupado de que nos pudiéramos salvar y después ver eso, si quieren que me quede, yo encantado. Si no, tendré que buscar nuevos horizontes y siempre desearle lo mejor a Cobreloa", reflexionó.

Finalmente, Maturana pidió el apoyo del público el próximo fin de semana ante Rangers en Calama. "Esperemos que la gente vaya, para despedirnos de buena manera, y agradecer el apoyo incondicional que tuvieron los hinchas en este momento", concluyó.