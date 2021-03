Nicolás Maturana saca carcajadas con una chistosa petición para los hinchas de Cobreloa

Nicolás Maturana mostró sus recursos verbales en una graciosísima entrevista que concedió a la web oficial de Cobreloa. El ex mediapunta de Colo Colo y Universidad de Chile contó cómo se ha tomado la pretemporada con el conjunto de la Primera B.

"Estoy muerto en la tarde", reconoce entre risas el talentoso jugador cuando le preguntan por el triple turno de entrenamientos que ha impuesto el entrenador, Rodrigo Meléndez. "Pero cuando uno juega con la pelotita es diferente, te dan ganas", asegura Maturana.

"El tema físico hay que hacerlo, porque uno es medio gruñón, pero nos va a servir. El fútbol de la tarde no sé si es más relajado, porque los profes trabajan con harta intensidad. Con la pelotita se hace más alegre el entrenamiento", advierte.

"Se vive un ambiente grato, con un equipo unido. Esperemos que sea así todo el año, para poder lograr el objetivo", agrega el ex mundialista juvenil chileno, que arribó a Calama en noviembre, para buscar la continuidad extraviada en Colo Colo.

Pero lo mejor de la nota es el remate, cuando el entrevistador le pregunta a Maturana si anotará un gol de chilena en el entrenamiento vespertino. "No, pues. Si he hecho dos golazos de chilena y ustedes no los graban, las puras fotos", se quejó el jugador.

Por eso, hizo una especial petición al cierre. "Graben las chilenas, para que después los hinchas digan 'oye que está bueno Maturana'", sentencia el habilidoso ariete. Las risas brotan espontáneamente.

Cobreloa disputará su sexta temporada en Primera B, luego de perder la categoría a mediados de 2015. El equipo naranja aspira a conseguir de una vez el ascenso a Primera División, y el proyecto lo encabezan dos históricos.

Nicolás Maturana es una de las armas de Cobreloa para ir por el ascenso a Primera División. Foto: Agencia Uno

En primer lugar está el gerente técnico e histórico goleador del mundo con Cobreloa, Patricio Galaz, quien apostó por Kalule Meléndez para la conducción técnica, es decir, dos leyendas vivientes de un cuadro naranja que quiere volver a la máxima categoría.

