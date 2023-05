Una triste noticia sacude a Deportes Puerto Montt. Tras el triunfo de los albiverdes sobre Santiago Morning este martes en la Primera B, el técnico del equipo, Erwin Durán, confirmó en conferencia de prensa que uno de sus jugadores padece cáncer y pronto será sometido a una cirugía.

Se trata de Pablo Soto, futbolista de 28 años que fue formado en Colo Colo y que desde mediados de 2022 viste la camiseta de Puerto Montt. El delantero incluso fue titular en el duelo ante el Chago, tras el cual su DT confirmó el difícil momento que atraviesa.

"Probablemente, a Soto lo vamos a perder por un tiempo por su operación. Quiero darle gracias al esfuerzo de Germán Mayorga (presidente del club) y Artemio Villalobos, porque gracias a ellos vamos a poder contar con esa operación de Pablo, que no lo tiene tranquilo y no lo tiene bien", dijo el DT.

"Cuando te hablan de cáncer, la cabeza no está bien ni tranquila. Ya logramos eso, el presidente me comunicó que está tomada la decisión y se llevará a cabo la cirugía que nos tiene a todos preocupados, no sólo a él, sino a sus compañeros y cuerpo técnico también", agregó.

Soto, en tanto, agradeció los buenos mensajes que ha recibido en redes sociales. "Volveremos con todo", afirmó el ariete, quien dijo presente en las cuatro últimas fechas de la Primera B. En la Copa Chile, le anotó un gol al CD Bories en la victoria por 3-0.