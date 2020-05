Ministra del Deporte, Cecilia Pérez: "Veo súper difícil que puedan volver las competencias antes de agosto"

En Alemania la Bundesliga ya se juega y el resto de las principales ligas de Europa volvieron a las prácticas con las respectivas medidas de seguridad para minimizar al máximo los riesgos de contagio por el coronavirus.

En Chile por ahora no hay fecha estimada para el regreso del fútbol ante el alza de los casos de Covid-19. Es más, la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, reconoció que todas las disciplinas tienen muy difícil volver a la actividad en los próximos meses.

“Es súper difícil dar una fecha. No porque no me atreva, yo siempre me atrevo, sino que porque esto es nuevo. Nosotros miramos lo que pasa en Asia, yo estoy mirando lo que está pasando con el fútbol en Corea del Sur”, dijo Pérez a Radio Cooperativa.

Agregó que “también en Alemania y lo que se ha dicho en el fútbol español. Uno va mirando si uno pudiese hablar del fútbol particularmente, pero como no se conoce y son realidades distintas, es difícil hoy día casarse con una fecha, porque esta semana podemos estar bien y la otra mal”.

El Estadio Nacional y el resto de las casas del fútbol chileno seguirán cerrados junio y julio.

La secretaria de Estado complementó que “hoy las autoridades del Ministerio de Salud confirmaron la cuarentena casi total para la Región Metropolitana por una semana más. En comunas como Ñuñoa ya sería casi la décima semana en cuarentena, y lo menciono porque acá está el Estadio Nacional”.

Y sentencia: “yo veo súper difícil que antes de agosto puedan volver las competencias como uno las conocía”.