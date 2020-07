Maxi Cerato desclasifica la historia cuando el Pipa Higuaín le dejó el visto en la Copa América 2015

En tiempos de cuarentena y poco fútbol las anécdotas futboleras y extra futbolísticas rondan por todos lados, sobre todo en las redes sociales. Ayer Maximiliano Cerato quiso contar una.

En conversación con el Instagram Live de la periodista Marcela Leyton, el idolo de Everton de Viña del Mar, desclasificó una historia que lo involucra a él y a Gonzalo Higuaín, quienes fueron compañeros por siete años en las inferiores de River Plate.

"A Gonzalo le tocó subir al primer equipo, estar seis meses y partir al Real Madrid. Antes de eso yo me voy a Defensores de Belgrano, los caminos se separaron. Cuando el se va yo perdí todo contacto con él y ambos hacemos nuestro camino", comenzó.

Maxi Cerato siguió con la historia y todo hacía indicar que sus caminos se iban a volver a juntar, pero esta vez en la Copa América 2015 donde Argentina jugó en el Sausalito y entrenó en el centro deportivo ruletero.

Maximiliano Cerato en Everton de Viña del Mar

"Entre eso ESPN nos hace una nota a mi y a Gustavo Dalsasso en el Hotel O’Higgins por ser argentinos por el mundo. Ahí el periodista nos pregunta si conocíamos a algún jugador que estaba en esa nómina de Argentina y yo dije ‘sí, al Pipa Higuaín lo conozco y egresamos juntos en River'", expresó.

Además agregó que, "ahí el periodista me dice ‘mira, hagamos una cosa. Yo te paso el número y le hablas’. Ahí estaba en el Napolis. Yo lo único que quería era evitarme la entrada para yo sacarme una foto con todos los jugadores de la selección, con Messi, Tevez, Agüero y el mismo Pipa".

El climax de la historia llega cuando Cerato se comunicó con su ex compañero. "Agarro el número, le hablo para ver si se acuerda de mi. Me contesta Higuaín y me dice ‘si Maxi, cómo no, me acuerdo’. Ahí yo le mandé una foto de Everton, porque ellos entrenaban en nuestro complejo y le dije si me podía dar una mano para entrar y sacarme una foto con los chicos y me dice ‘si Maxi, cómo no. Qué bueno que estas en Everton’. Ahí hablamos un rato y me dice ‘mañana te aviso’", detalló.

Entre risas Maxi Cerato contó ese "mañana te aviso" nunca llegó y sufrió el visto de Whatsapp. "Al otro día le mando un mensaje al Pipa y le digo ‘Hola Pipa, cómo estás, buenos días’ y no me contesta. Le mando otro mensaje y nada. Ahí dije, ‘ya, el último y no lo molesto más’ y me clava el visto jajajaja. Ya listo, chao, borré hasta el número de teléfono. Ni en los registros me tenía. No lo molesté más", sentenció.