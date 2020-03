Mauricio Pinilla toma medidas extremas por el coronavirus e insulta al ministro Mañalich

El coronavirus se sigue propagando en Chile, uno de los países sudamericanos con más infectados, situación que tiene preocupado al delantero de Coquimbo Unido Mauricio Pinilla.

El ex seleccionado nacional ha ocupado su cuenta de Twitter para dar a conocer su molestia por las medidas que está tomando el gobierno, criticando derechamente el accionar del ministro Jaime Mañalich.

Usted es WEON con mayúscula ! — Mauricio Pinilla (@pinigol51) March 15, 2020

"¿Realmente se cree que cerrar los centros de educación que dan comida, protección, seguridad a la mayoría de los niños y enviarlos solos sus hogares es una medida razonable?", escribió el secretario de estado en la red social, ante lo cual Pinigol le respondió sin asco "Usted es WEON con mayúscula !" (sic).

Pero eso no fue todo, porque el ex Universidad de Chile tomó cartas en el asunto por sí solo, y aseguró que sus hijos se quedarán en casa y no irán al colegio.

Las próximas dos semanas por lo menos mis hijos se quedarán en casa ! Ya que nadie nos quiere ayudar , ayudémonos entre nosotros ! #suspensiondeclasesya — Mauricio Pinilla (@pinigol51) March 15, 2020

Pinilla con todo en contra del coronavirus.