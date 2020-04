Mauricio Pinilla: "Quiero alargar mi carrera por muchos años más, mi ideal sería retirarme en Coquimbo"

Antes de la suspensión del Campeonato Nacional uno de los mejores delanteros era Mauricio Pinilla, quien está haciendo una buena campaña con Coquimbo Unido.

El veterano goleador de 36 años está teniendo un segundo aire con los Piratas, y espera seguir así un tiempo largo, porque no piensa en el retiro.

"La despedida no le he dado muchas vueltas, el año pasado tenía algunas cosas más claras pero ahora me he dado cuenta que no las tengo tanto. Hoy físicamente me siento super bien después del momento complejo que pasé con la U, donde estuve parado y no me veo retirado a corto plazo", dijo en primera instancia a radio Cooperativa.