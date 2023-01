Este domingo el volante chileno, Nicolás Maturana, usó su Instagram para despedirse de Cobreloa, el club donde se desempeñó durante la última temporada.

De esta forma, pone fin a su vínculo, luego de protagonizar varias polémicas en las últimas semanas. Primero, reclamó por la forma en que se le estaba informando a los jugadores que ya no seguirían en el club.

“Encuentro lo más penca del mundo decirle a una persona que no sigue en su trabajo por un mensaje de WhatsApp”, dijo el ex mediocampista de Colo Colo.

Más tarde, Maturana reveló que había sido víctima de amenazas. "Hablaron muchas mentiras y generaron eso, no me apoyaron porque quieren que me vaya", dijo en esa ocasión.

El mensaje de despedida que publicó este domingo comienza así: “Escribo estas palabras con el corazón y con un nudo en la garganta para decir adiós”.

“Me despido del club más especial que he conocido en toda mi vida (...). Gracias a todos los compañeros y trabajadores del club con los que he tenido el privilegio de compartir estos años (...).”, continúa.

“Mi compromiso fue total, pero los resultados no fueron los que yo esperaba (...). Me duele mucho no haber logrado el objetivo que tenía desde que vine a este hermoso club (...). Mi eterno agradecimiento por el afecto y cariño que me han brindado durante estos dos años”, añade.

“Cuiden el club. No por siete personajes que lo manejan, y de mala manera, se pierde todo lo que es Cobreloa. Me despido en especial de uno, el cual fue el motivo de mi salida y el que generó todo esto. Logró su objetivo desde que asumió, que era echarme a toda costa porque según él era la manzana podrida. Felicitaciones, ahora eres feliz”, finaliza.