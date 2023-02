No se olvida de Chile: Martín Lasarte envía fuerzas a afectados por incendios en el sur

El 29 de marzo del 2022, Chile cayó como local por 0-2 ante Uruguay en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Catar. En dicha jornada Martín Lasarte dirigió su último partido al mando de la selección, ya que el objetivo de estar presente en la cita no se concretó.

Han pasado los meses, pero Machete no se olvida de Chile. Mucho menos ahora que el sur del país está inmerso en una de las peores catástrofes forestales de su historia. A través de un video, el ex entrenador de La Roja envió su apoyo a las familias que han sufrido con los incendios y dejó un particular saludo a los bomberos.

"El motivo del video es enviar muchísima energía y todo mi abrazo a la gente que está sufriendo por los incendios. Lamentablemente la escasez de agua y la poca responsabilidad de muchas personas hacen que estemos sufriendo en Sudamérica muchos de estos temas, en este caso particular el de Chile", señaló el uruguayo.

"También un abrazo apretado a todos los bomberos por su esfuerzo, dedicación, voluntad y motivación en la mejoría y el bienestar de los demás. Así que arriba con todo, toda la energía posible, que esto sea rápidamente un mal recuerdo", complementó el ex estratega nacional.

Su relación con Chile

Martín Lasarte llegó a Chile en el 2012, directamente al banco de Universidad Católica. Pese a no ser campeón con la Franja, Machete logró un 61% de rendimiento con el equipo cruzado, resultados que interesaron desde la vereda de Universidad de Chile.

Con el elenco azul llegó a un acuerdo en el 2014 y logró ser campeón de Primera División tras vencer en una infartante definición de torneo con Unión La Calera. Un año más tarde logró levantar dos títulos: la Supercopa y la Copa Chile, ganados ante la Universidad de Concepción y Colo Colo respectivamente.

Tras los malos resultados de Reinaldo Rueda al mando de La Roja, el uruguayo fue quien se hizo cargo de la selección con miras a la Copa del Mundo de Catar 2022. Entre Copa América, Eliminatorias y encuentros amistosos, Machete dirigió 22 partidos, dejando un saldo de siete victorias, seis empates y nueve derrotas (40,91%).