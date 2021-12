Tras el final del Campeonato Nacional y el triunfo de la U ante La Calera, el periodista y el ex futbolista tuvieron un tenso round. Se mostró algo arrepentido, pero no retiró sus dichos.

Marcelo Vega y Gonzalo Fouillioux protagonizaron uno de los cruces más polémicos que se haya visto hasta ahora en el periodismo deportivo chileno. El domingo recién pasado, ambos panelistas de Todos Somos Técnicos de TNT Sports tuvieron un intenso cara a cara luego del cierre del Campeonato Nacional.

Todo se generó cuando el ex futbolista realizaba su ya popular sección de "Las notas del Toby", momento en que analizó el triunfo de Universidad de Chile ante Unión La Calera. Fue ahí que, al momento de evaluar al técnico Francisco Meneghini, las cosas explotaron.

Vega calificó con un uno al DT y aseguró que "le faltan palos pa'l puente", algo que no le cayó nada de bien a su colega. Fouillioux de inmediato lo frenó y le pidió respeto, algo que le replicó el ex seleccionado nacional con un cara a cara de proporciones.

Diversas críticas cayeron desde entonces al Toby, quien ya ha tenido problemas por su temperamento en otras oportunidades. Ante esto, en la última edición del programa pidió unos minutos para referirse a lo ocurrido y pedir disculpas. O algo parecido.

Las disculpas a medias del Toby

Marcelo Vega habló de su encontrón con Gonzalo Fouillioux pero no de la manera en que muchos esperaban. El ex futbolista aseguró que la pelea protagonizada no va más allá de lo que mostraron en las cámaras. "El tema de la discusión con Gonzalo queda en eso".

De hecho, el Toby explicó que con el panelista comparten más allá de la TV. "Yo en todos lados discutí, no tanto, pero seguimos siendo compañeros y muchas veces me voy con él, lo llevo a su casa. Son discusiones, discusiones del momento y no queda más que eso".

No obstante, cerró con palabras que dejaron claro que las cosas no terminaron bien entre ambos. "Tengo amigos, muchos amigos, porque yo soy Roberto Carlos, jajaja. En la vida también hay amigos que uno piensa que son amigos y después te escriben por WhatsApp y uno va quedando con menos amigos".