Luka Tudor le pega al Barcelona y a Arturo Vidal: "Se fueron de vacaciones y los del Bayern te masacraron"

El Barcelona tropezó y se fue a un abismo. La dura derrota por goleada ante el Bayern Múnich en los cuartos de final de la Chamopions League es un duro golpe para los azulgranas, considerando el expresivo 8-2 de los germanos.

En ESPN FC, Luka Tudor y Felipe Bianchi destrozó la organización del Barcelona y el trabajo de Quique Setién y varios jugadores.

“Hay muchos jugadores, y la defensa del Barcelona no está a este nivel, Pique tiene que revisar qué quiere hacer. Josep Maria Bartomeu es el principal responsable porque él elige los técnicos y le sigue haciendo mas años de contrato a jugadores que no están a la altura”, sostuvo Tudor.

Vidal y Messi en el Barcelona vs. Bayern Múnich.

Agregó que “Busquets no puede ser titular, Sergi Roberto tampoco puede jugar en este quipo si quieren lograr algo importante. Se fueron de vacaciones mientras los alemanes entrenaban y te masacraron. Quieren seguir con esto del adn del Barcelona, pero el adn cambió”.

Por su parte Bianchi sostuvo que “fue una literal masacre, es el capítulo final de una serie que se veía hace rato. Barcelona es una institución que necesita un cambio urgente en sus prioridades. No hay nada más importante en un equipo que un técnico y el Barcelona hace rato que cree que puede jugar sin DT. Dónde están los Rijkaard, los Cruyff, los Guardiola…”.

Y sentencia: “el mejor ejemplo es Setién, nadie sabe por qué llegó al Barcelona. Nunca debió llegar a dirigir el Barcelona. Da lo mismo los jugadores si no tienes un DT a la altura, y lo está aprendiendo de golpe. Y los jugadores no pueden tener tanta injerencia. El grupito de Messi, Suarez y Vidal si se quiere, no pueden, es un error institucional. También las peleas entre las facciones. Hay jugadores que llevan demasiado tiempo”.

