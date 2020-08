Pese a la histórica goleada, Quique Setién quiere seguir en Barcelona: "Sólo llevo seis u ocho meses aquí"

Barcelona fue humillado por el Bayern Munich, quienes le propinaron un marcador de 8-2 en los cuartos de final de Champions League. La peor goleada del conjunto Culé en toda su historia internacional.

Una derrota saca técnicos, sin embargo Quique Setién, por ahora entrenador de los Azulgranas, manifestó su deseo de querer seguir al mando del Barcelona, aunque todos piden su cabeza.

"Vamos a ver, no voy a entrar en eso. Sólo llevo seis u ocho meses aquí. La realidad es que hay una frustración enorme. Hay que tomar decisiones pensando en el futuro. El Barça es un club tan grande que esto le hace mucho daño, así que seguramente algo habrá que cambiar", expresó.

Además agregó que, "la verdad es que es una derrota tremendamente dolorosa. Son demasiados goles, muchos de ellos los han merecido. Han tenido mucha efectividad, pero la contundencia de este equipo en muchas facetas nos ha superado".

Para finalizar ahondó sobre su decisión de continuar o no. "Creo que ahora todo es muy cercano como para pensar en si voy a continuar o no. La realidad es que esto no depende de mi. Hay que reflexionar teniendo en cuenta la situación y la importancia que tiene esta derrota humillante para el Barça", sentenció.