Luis Marín no se guarda nada y dispara contra los clubes que se quieren amparar en la Ley de Protección del Empleo

Fuerte y claro habló el secretario del Sifup, Luis Marín, con la medida que están analizando tomar algunos clubes del fútbol chileno al querer ampararse en la nueva Ley de Protección del Empleo, la que fue promulgada este lunes y que busca ayudar a los trabajadores para que no pierdan sus ingresos mensuales.

En ese sentido, en conversación con radio Agricultura, el retirado portero explicó que no encuentra justo que los equipos del fútbol chileno se acojan a esta ley, porque han recibido todos los meses los dineros del CDF, incluido en la época del estallido social, y además recibieron cerca de 3.5 millones de dólares cuando se logró vender el canal al grupo Tunner.

“Es lamentable, creo que habiendo tanta empresa que se encuentra en una situación complicada, ver que los presidentes se acojan a esto es sacar ventaja, hacer caja. No tiene ningún sentido lo que están haciendo, no me llama la atención dentro del nivel dirigencial que tenemos, pero dentro de este tipo de situaciones quien puede pagar, como el fútbol tiene un ingreso que es del CDF, se quieran acoger a esta normativa lo encuentro impensado, por decirlo menos”, expresó.

Marín no encuentra justo que los clubes se amparen en esta ley para hacer caja. (FOTO: Agencia Uno)

“Los equipos dicen ´tengo una merma de hinchas´. ¿Cuántos son los clubes que podemos decir que tienen entrada importante de borderó? Universidad de Chile, Colo Colo, la UC, Santiago Wanderers, O’Higgins y paramos de contar (…) Iquique llegó a un acuerdo con los jugadores. Es un club que se maneja administrativamente bien, es ordenado, al cual los jugadores les creen a sus dirigentes. Le propone una opción a futuro la cual tiene una devolución”, expresó.

Pero eso no fue todo, porque complementó que “la ANFP se está consiguiendo un crédito para los clubes. ¿Alguno puede pensar que un club está financieramente mal si hace tan poco tiempo fue la venta del canal? Resulta que el canal paga anualmente 13 cuotas. Durante la crisis social el torneo terminó antes, los clubes recibieron las 13 cuotas y algunos equipos no pagaron. Nos encontramos en una complicación como país, el canal sigue pagando y se quieren apegar para una ley. La ley es para respetarla, pero yo me estoy acogiendo a eso. ¿Para qué? Para hacer caja, para sacar ventaja”.

Además, dio el ejemplo de otros clubes, pues “tenemos casos de clubes en Segunda División que sí están pagando. Hay clubes complicadísimos con esto y así todo están intentado pagar. El jugador es la pieza fundamental y este momento no se le está tomando en cuenta”, sentenció Marín.