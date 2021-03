Luis Fuentes (49) también bromea con Coquimbo: "Estoy libre por si me quieren"

Las contrataciones de Esteban Paredes, Jean Beausejour y Carlos Carmona en Coquimbo Unido han generado una ola de comentarios y memes en las redes sociales, debido a la edad avanzada de los jugadores.

Sin embargo, Luis Fuentes, emblema de Coquimbo, no reprobó los nuevos refuerzos piratas, porque cree que pueden aportar experiencia en la Primera B.

"Me parece que están contratando jugadores con experiencia. En 2010 me tocó el proceso de retorno con Iquique y nos dio buen resultado porque llegaron varios jugadores que se acoplaron con los que estaban, tal como lo está haciendo Coquimbo", dijo el ex seleccionado nacional en LUN.

Fuentes, de 49 años, jugó su última etapa en Coquimbo con más de cuatro décadas en su cuerpo, por lo que les tiene fe a los nuevo fichajes: "Va a depender mucho del rendimiento de cada jugador y de las lesiones. En todo caso, ellos están en la plenitud de su madurez, lo que es un plus para manejar partidos en momentos difíciles".

�� Jean André Emanuel Beausejour Coliqueo lucirá la AURINEGRA ��☠️�� para defender el escudo del BARBÓN con todo el NEWEN y CORAJE ��#PorqueTeQuieroVolveré#SoyPirata��☠️ pic.twitter.com/Vkc4rVpxPl — Coquimbo Unido (@coquimbounido) February 27, 2021



El ex Cobreloa cree que no vale la pena perder energía en los comentarios previos, pues los jugadores deben demostrar en la cancha: "Los memes son sólo humoradas. Ellos saben lo que rinden. Cuando jugaba no había tantas redes sociales, pero los hinchas siempre opinaban. Para mí eso era una motivación"

"Despúes demostré en la cancha y quedaron tranquilos, porque vieron que había entrega y compromiso con la institución. Ahí no se fijaron en la edad. El asunto es si juegas bien o mal. Ellos tendrán que demostrar que están vigentes, nomás. Lo demás quedará en la historia", añadió.



Finalmente, bromeó: "Y estoy libre por si algún club me quiere, jajajá".