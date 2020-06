Larry Valenzuela da su versión de la foto en pelota con Kike Acuña: "La tele me ofreció plata para hablar"

Luis Larry Valenzuela y Kike Acuña protagonizaron un hecho llamativo en su estadía en Cobresal. El actual jugador de Ñublense subió una foto en pelota junto al ex seleccionado nacional.

Cuya imagen dio la vuelta a Chile de inmediato y en conversación con el Instagram Live de Redgol, el Larry se toma para la risa esta situación y da la verdad de sus hechos, en comparción a la declaración del Kike Acuña acá mismo en Redgol.

"El Kike se equivocó en la respuesta, yo le dije que era payaso. Esto fue así. Todo jugador se baña en el hotel, si uno es humano y la gente tiene que saber que se anda así y el Kike se quedó así, en la cama, total somos amigos. Esa tarde hacía mucho calor y yo empiezo con el celular y le digo ‘Kike, ahora mírame’, me mira y me hace con la mano y todo", comenzó.

Además agregó que, "Le digo ‘mira, ¿cómo salió la foto?’ Y me dice ‘súbela’ y yo le digo ‘cómo la voy a subir, ¿no te importa a ti? y me dice ‘no, súbela no más, no pasa nada’ y yo la subí no más y puse ‘acá en la concentración con el peladito’".

Luis Valenzuela y Kike Acuña en la foto de la discordia

La historia continuó para el Larry. "La tuve como un minuto en Instagram y empezaron los comentarios para abajo. Dejé el celular ahí y le digo ‘cacha, weón, está la cagá con la foto’ y me dice ‘entonces bórrala’, pero ya era tarde".

Para finalizar reveló que incluso le ofrecieron buenas lucas por hablar con algunos programas de farándula. "El dijo que yo la subí y era mentira, yo no iba a subir una foto para dejarlo mal a él. Tuve que preguntarle antes y el me dice que la suba po. Días después Intrusos, los diarios llamándome por teléfono, SQP, hasta ofreciendo plata para yo hablar, pero no hablé", sentenció entre risas.