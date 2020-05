La noche de furia de Nelson Acosta en Unión Española: "Se enojó mucho, a la 1 de la mañana andaba golpeando las puertas de los cuartos"

Uno de los mejores equipos de Unión Española fue el de 1994, que llegó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, con Nelson Acosta como entrenador.

Uno de las figuras de ese elenco hispano era el uruguayo Carlos María Morales, quien en diálogo con RedGol recordó una anécdota que vivieron junto al calvo estratega.

"Esto que voy a contar es del grupo, no se sabe. A Nelson Acosta no le gustaba mucho concentrar, y a veces se iba para la casa, y un día nosotros decíamos que si concentrábamos lo hacíamos todos, entonces agarramos los autos y los metimos detrás de el de él y no podía salir. Ese día no se pudo ir para la casa y se tuvo que quedar para la concentración", reveló el charrúa.