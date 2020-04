La bienvenida del Mono Sánchez a Pablo Aránguiz en Unión Española: "Toma, no me asaltes, es lo único que tengo"

Pablo Aránguiz dejó un buen recuerdo en Unión Española, tanto en los hinchas como en el mismo camarín, donde dejó grandes amigos como Diego Mono Sánchez, quienes ayer compartieron una entretenida entrevista.

A través de Jugadas en YouTube, nuevo emprendimiento de Sebastián Rocco, ambos jugadores revelaron detalles sabrosos en una conversación para la risa.

Pablo Aránguiz detalló cómo fue su recibimiento cuando subió al primer equipo hispano. "El Mono es la alegría del camarín, desde que llegué, él me recibió a mi. Yo cuando chico era fanático de vestirme con ropa deportiva, de países o clubes, entonces cuando estaba haciendo mi recuperación solo me subieron al primer equipo para eso, porque había muchos elementos para avanzar más rápido en la lesión", expresó en primera instancia.

Después contó que el Mono Sánchez lo palanqueó frente a todos. "Subí, llego a saludar al camarín con una polera del Manchester United. Era un camarín largo y los más grandes estaban al fondo, Mirosevic, Currimilla, Harbottle y el Mono Sánchez. Bueno, la cosa es que llego y cuando voy a saludar al Mono veo que saca su celular, billetera y llaves del auto y me dice ‘toma, toma, toma, pero no me asaltes, es lo único que tengo’", detalló avergonzado.

Para finalizar agregó que "yo en ese momento me puse rojo, me dio vergüenza y todos estaban riéndose y el Mono me dice ‘mira, ahora que estás rojo eres Wayne Rooney’. Ahí me dio mucho más vergüenza. Después lo aprendí a conocer y formamos una linda amistad, esos sí, nunca más llegué con una camiseta de fútbol. Nunca más, me mató jajaja"