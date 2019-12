Julián Elfenbein se autotrolea con el estadio de la U y el Coca Mendoza lo repasa en Pasapalabra

Uno de los grandes sueños de los hinchas de Universidad de Chile es tener su anhelado estadio, pero aún no se ha podido materializar.

Cada cierto tiempo en la TV se habla del tema y ahora fue un propio hincha de los azules quien lo comentó, porque el animador Julián Elfenbein se "autotroleó" en Pasapalabra con el asunto.

Durante el juego de memoria el conductor invitó a los participantes del programa, donde estaba el ex jugador de Colo Colo Gabriel Mendoza, a recordar la mayor cantidad de estadios de fútbol, donde hizo la siguiente introducción: "El Allianz Arena es el estadio donde juega el Bayern de Múnich de Alemania. Tendrán que memorizar otros estadios de Chile y el mundo. Ojo, que en algunos casos es el nombre con el que es popularmente conocido el estadio, porque por ejemplo el estadio La Bombonera se llama Alberto José Armando, pero todo el mundo sabe que es La Bombonera".

Pero luego vino el momento, al decir que “el estadio de la ‘U’… bueno, ese todavía estamos buscándolo”. En ese momento saltó de inmediato el ex lateral derecho: “¿Cuál es el estadio de la ‘U’? No tienen, no tienen, no tienen", pero la respuesta de Elfenbein no se demoró en llegar: "Me hice una broma a mí mismo, pero está bien, es para que me molesten, ya vamos a tener estadio. Aguante, el bulla”.