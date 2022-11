El lateral argentino-chileno, Juan Pablo Gómez, se despidió de Curicó Unido a través de sus redes sociales, luego de una exitosa temporada.

El futbolista fue clave en la campaña del equipo dirigido por Damián Muñoz, que terminó en el tercer lugar del Campeonato Nacional, sólo superado por Ñublense y Colo Colo.

Gómez, de 31 años, jugó 26 partidos del Torneo Nacional 2022, todos ellos como titular y marcó un gol a Universidad de Chile el 13 de agosto.

"No me quiero despedir de esta hermosa ciudad sin antes agradecerle a Curicó y a su gente por el compromiso y aguante que sentí durante todo el año, gracias también a mis compañeros por la calidad humana y humildad para trabajar", dijo el ex Universidad Católica en su Instagram

"Estaré deseando que se venga lo mejor para todos ustedes amigos, mucho éxito y hasta pronto Curi querido", añadió.

El lateral derecho ahora se acerca a Universidad de Chile, luego de pasos por varios equipos del fútbol nacional como Universidad Católica, Coquimbo Unido, Barnechea, La Calera, Universidad de Concepción, San Luis, Unión Española y Curicó.

Hace una semana, cuando su salida de Curicó no estaba definida, Gómez había señalado: "Sí, el interés es real. He sido muy precavido porque hay un interés de Curicó por mi renovación y otros clubes también. Hasta ahora me he metido solo en el campeonato, hace unos días teníamos una final y ahora tenemos otra. He intentado transmitir esa tranquilidad a mi representante de que reciba ofertas pero que las vamos a revisar en su debido momento. Tenemos un partido muy lindo para jugar".

Sobre sus opciones, añadía: "Las dos son atractivas, es realmente algo lindo jugar una copa internacional con Curicó y también el hecho de que un equipo grande se fije en ti y te abra las puertas me seduce mucho. Desde Católica me estuve proponiendo volver a un grande y sería de mi total agrado cumplir con ese objetivo de hace mucho tiempo".