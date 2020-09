Presidente de Antofagasta y postura ante la situación ante Colo Colo: “Presentamos un escrito pidiendo los puntos”

Sigue la teleserie del papelón del pasado sábado en el Estadio Monumental, que significió la suspensión del partido a último momento entre Colo Colo y Deportes Antofagasta, por un caso positivo de coronavirus.

Por lo mismo, Jorge Sánchez, presidente de Deportes Antofagasta, conversó con Deportes en Agricultura sobre esta situación, aclaró la postura del club y entregó nuevos antecedentes que le dan más sabor a esta situación.

“Se enredó un poco el tema. No tuve la oportunidad de escuchar la conferencia del presidente de la ANFP (Pablo Milad) sobre el tema (…) Nosotros realizamos todo lo correcto para jugar el partido: cumplimos con los protocolos, nos presentamos en el estadio, pese a que no nos dejaron ingresar a los camarines, y terminamos regresando a Antofagasta sin jugar un partido por causas que son ajenas a nosotros”, partió comentando.

El mandamás Pumas dejó en clara la postura del club y mencionó que acabarán todas las instancias en busca de justicia deportiva.

“Podemos cuestionar, pero está medianamente claro desde la opinión pública que Colo Colo nunca tuvo la intensión de jugar el partido, buscó de todas las formas para no jugar el partido, porque ellos tienen competencias internacional, tienen lesionados. Ellos hicieron todo para suspender el encuentro”, agregó.

Al ser consultado sobre si ellos estaban al tanto de reprogramar el partido en un nuevo horario, explicó que “el canal normal de suspender un partido, que está programado en el campeonato, es hablar con el otro club, porque la ANFP no puede realizar esa acción. De Colo Colo nunca se comunicaron con nosotros para ver esa opción”.

Además, se refirió a la postura del club y que acciones están tomando por el tema: “Nosotros presentamos este lunes un escrito, creemos que sí podemos pedir los puntos. Esta decisión debe salir del directorio de la ANFP y esperamos que hoy traten este tema y veremos a dónde continua”.

“El tema es que no tuvimos ninguna explicación. Fue un tema bastante fuerte. No nos dejaron bajar del bus y esa fue la primera pelea. Luego de pasar el bus no nos dejaron ingresar al camarín. La única persona que estaba presente ese día era el jefe de seguridad”, agregó.

"Colo Colo nunca tuvo la intensión de jugar el partido, buscó de todas las formas para no jugar el partido, porque ellos tienen competencias internacional, tienen lesionados"

“El bus de nosotros llegó al Monumental a las 09:40 aprox. Desde esa hora no nos dejaron bajar. Quiero dejar bien en claro que nos pasaron a llevar. Colo Colo realizó todo pensando en que se reprograme un partido en un nuevo día y horario. Esto es una falta de respeto a los jugadores y a toda una ciudad”, calificó.

Al referirse si tuvieron contactos ese día sábado con gente de la ANFP, comentó que “no llegó ninguna persona de la ANFP. El gerente deportivo del club trató de comunicarse con la ANFP para saber en qué situación iba a estar en el partido hasta que nos notificaron de la suspensión”.

Finalmente, lanzó un antecedente que no es menor y que de seguro acrecentará la situación: “los jugadores de Colo Colo estaban en cuarentena y, por ende, no tenían la autorización para estar en el Estadio Monumental. Nosotros respetamos al club como institución, pero cometieron muchos errores, y lo que ellos están pidiendo es un perjuicio para nosotros. Todos los encuentros que nosotros disputamos debemos tomar un avión y tiene un costo importante, no solo económico sino de tiempo. Nosotros creemos que cumplimos con todo y estamos pidiendo que nos den los puntos y se declare a Deportes Antofagasta como ganador”, sentenció.