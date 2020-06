Jorge Garcés desnuda el día en que dejó loco a Mauricio Macri en Boca Juniors: "Yo conocía a Carlos Tevez y sólo había jugado dos partidos, les dije que era una mina en bruto"

Jorge Garcés ha contado muchas veces que estuvo a un paso de dirigir a Boca Juniors, pero en diálogo con RedGol entregó muchos más detalles de la negociación con el elenco argentino en 2001.

El entrenador de Fernández Vial reveló que tuvo una larga charla con el por entonces presidente Xeneize Mauricio Macri, quien quedó sorprendido por el conocimiento del club que tenía el DT chileno.

"Lo que más les gustó en la reunión que tuve con los dirigentes de Boca es que les dije que tenían a un jugador que les iba a dar muchos dividendos, que era una mina en bruto que tenían y debían cuidarlo. Había jugado solamente 15 minutos en un partido y en el otro 20, una cosa así. Don Mauricio me preguntó quién y le dije ‘Carlitos Tevez’, imagínate en ese tiempo, era pequeñito", dijo Jorge Garcés a La Redgoleta.

Pero el diálogo no se quedó ahí, porque Macri le dijo que Tevez, actual capitán de los Oro y Cielo, era su jugador preferido.

Jorge Garcés dijo que conocía a la perfección a Carlos Tevez - Getty

"Me respondió que era su regalón, y dijo que creía que iban a tener a un gran jugador. Esa es una de las cosas que le llamó la atención a Mauricio, luego me preguntó del equipo, me nombró a tres jugadores que le estaban ofreciendo, Baldo era uno y Pizzi era el otro, increíblemente, quienes venían de vuelta de Europa y me pidió que escogiera a una de los dos", agregó.

Finalmente Garcés no llegó a Boca y Tevez respondió al cartel, siendo uno de los mejores delanteros argentinos de todos los tiempos.