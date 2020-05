Jorge Acuña relata la historia que forjó su amistad con Robin Van Persie: “Desperté en un hospital, estuve inconsciente"

Jorge Acuña no es mucho de hablar con la prensa. Sin embargo, cuando lo hace deja varias historias atractivas sobre su época como futbolista profesional. En ese sentido, en conversación con RedGol relató los inicios de su amistad con Robin Van Persie, el destacado delantero que brilló en equipos como Manchester United, Arsenal, entre otros.

“Esto fue el 2003 cuando compartimos camarín en Feyenoord. En un partido entre Ajax-Feyenoord, Van Persie, por su estilo de juego, era un poco burlesco con los jugadores, porque se los pasaba, los esperaba y se los volvía a pasar, además que le hacía caritas al público”, parte contando.

“Entonces la barra de Ajax se mete al terreno de juego a pegarle a Robin y yo, obviamente, me creí el justiciero y fui a tirar combos, patadas para defenderlo. Luego nos dimos cuenta de que los tipos ingresaron a la cancha con cuchillos, así que salimos arrancando a los camarines”, agrega.

“Un tipo me tira una patada en las costillas, yo choco con el marco de la puerta y desperté en un hospital, estuve inconsciente, no recuerdo cuánto tiempo. Al día siguiente llega Robin al hospital, a darme las gracias, porque todo lo que me pasó fue por culpa de él. Desde ese momento iniciamos una bonita amistad”, reveló.

Al ser consultado sobre su despedida y si es cierto que vendrá Van Persie, mencionó que “sí, es cierto. Además, me gustaría invitar a Salomon Kalou. Voy a ver si me puedo conseguir su número para hablar e invitarlo. Además, estará Zamorano, Gorosito, entre otros. Me gustaría hace un partido entre la selección chilena contra Universidad Católica. Van Persie jugaría por la UC, lógico. Me gustaría hacerlo en San Carlos de Apoquindo, así que tengo que hablar con la dirigencia. Creo que me merezco una despedida en cancha”, sentenció.

Recordemos que Kike Acuña jugó durante el 2003 en Países Bajos y disputó 24 partidos, luego volvió a Universidad Católica (2004).