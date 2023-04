Ñublense no la pasa bien en esta temporada. Sumado a su complicado momento en el Campeonato Nacional y sus cero puntos en Copa Libertadores, los chillanejos sufrieron la descalificación de Copa Chile por un error al ingresar a un jugador que no estaba en la planilla oficial del equipo.

El entrenador de los Diablos Rojos, Jaime García, salió a poner el pecho a las balas y, en conversación con La Discusión, asumió el evitable condoro que dio por perdido su partido ante Comunal Cabrero, pese a haber superado al equipo de la Tercera División por 1-0 en la cancha.

“Hay complicidad nuestra, el club, el que va a cargo de la delegación soy yo. Me siento culpable, en cuatro años no nos había pasado esto. Nos costó la clasificación en Copa Chile, pero buscar responsables e inventar cosas no corresponde. El cagazo fue de nosotros y punto", comentó el DT.

Además, García se refirió a su futuro al mando del equipo. "Jamás han puesto (la dirigencia) en duda mi continuidad, si yo veo que me ponen en duda, ahí mismo les digo que no hay nada más que hacer. Cuando dejen de creer en mí, no hay nada más que hacer", confesó.

“Trato de hacer lo mejor posible con las herramientas que tengo en el torneo nacional y en Libertadores, pero cuesta cuando el plantel es reducido. Pero están conscientes de lo que pasa y quieren mejorar, así como han mejorado algunas cosas en el club, están llanos a seguir hablando de reforzar el plantel", cerró.

Como próximo desafío, Ñublense se medirá ante Palestino en la fecha 12 del Campeonato Nacional. Los chillanejos esperan volver a sumar de a tres a nivel local tras las derrotas ante Coquimbo Unido y Audax Italiano, además de tomar fuerza antes de enfrentar a Aucas en Libertadores.