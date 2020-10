Humberto Suazo ahora ilusiona a selección chilena: "No pienso en volver, sólo en dejar a La Serena en Primera"

Deportes La Serena logró un importante triunfo ante Palestino en el Campeonato Nacional, que le sirve al elenco de la Cuarta Región en su lucha por mantener la categoría en Primera División.

La gran figura del partido fue el delantero Humberto Suazo, quien marcó dos goles en el elenco granate, que fueron vitales en la levantada de un equipo que no ganaba desde febrero pasado.

Tras el partido el goleador conversó con el CDF, donde le preguntaron por el partido de Chile ante Colombia, donde la Roja igualó 2-2 en la segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas.

"Se jugó bastante bien después de que nos hicieran el primer gol, pero lamentable porque nos empatan, creo que se había hecho un trabajo muy bueno, pero más allá no puedo opinar, como hincha lo único que quiero es que gane mi país", expresó Chupete.

Humberto Suazo fue clave en la victoria de La Serena - AgenciaUno

Al ser consultado sobre si a sus 39 años se ilusiona con un llamado de Reinaldo Rueda indicó que "lo principal aquí es con mis goles, con mi esfuerzo intentar que La Serena se quede en Primera División, no hay ningún otro objetivo que intentar ayudar al equipo a lograr puntos, sea con goles o sea con esfuerzo".

"No estoy pensando en eso, no pienso en volver, sólo en hacer las cosas bien en La Serena y no salirme del foco que es dejar al equipo en Primera este año", agregó tajante el nacido en San Antonio sobre el mismo tema.