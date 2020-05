Hugo Droguett revela gracioso encontrón con Francisco Bozán por quedarse "encerrado" en un ascensor

De todas las camisetas que ha defendido, Hugo Droguett se ganó un lugar importante en la Universidad de Concepción. El mediocampista fue clave en la campaña del campanil junto a Francisco Bozán, pero no todo fue alegría y este jueves sorprendió al contar un encontrón que tuvo con el DT.

Todo ocurrió antes del partido ante Deportes Iquique en Cavancha en septiembre de 2017. "Nunca he llegado tarde a una charla, a nada… y ese día me retrasé un poco más de la cuenta, me confié más que nada", comenzó explicando en conversación con el CDF.

"Estaba en el Piso 3 y la charla era en el subterráneo, más de 20 segundos no iba a tardar, pero se dio que justo todo el hotel iba a hacer su salida (de trabajo), así que el ascensor estaba lleno y nunca pensé en usar la escalera", agregó.

Fue en ese momento que a Droguett se le ocurrió hacer una broma que le costó caro. "Tomé el ascensor y se me ocurrió mandar un audio al grupo para que fueran a rescatarnos porque estábamos encerrados en el ascensor, pero era mentira, fue solo para ver si pasaba".

Después de su encontrón, Droguett marcó un triplete ante Deportes Iquique, cambiando el enojo de Bozán por alegría. Foto: Agencia Uno

"Llegamos y el profe Bozán, que no perdonaba ni un segundo e iba cinco minutos tarde, no aguantó sus ganas de retarme a mí y a Luis Pedro (Figueroa). Él arrancó para atrás y me dejó abandonado al frente, ahí el profe me empezó a retar", continuó explicando. "Yo le decía 'Pucha, profe. Yo nunca llego tarde… Pare' porque el partido venía encima y se puso tensa la situación".

Pero para su suerte, en ese partido le saldría todo al mediocampista, quien terminó anotando tres goles en el triunfo por 4-0. "Después llegamos al estadio, nos equipamos, empezó el partido y por suerte ganamos e hice tres goles, así que después me decía 'Ya bueno, quédese encerrado más veces en el ascensor'".