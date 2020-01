Hugo Droguett: “Era más justo que Santiago Wanderers no subiera directo y jugase la liguilla”

El experimentado volante de Deportes Temuco, Hugo Droguett, tras la victoria de los temuquenses por 2-0 sobre Cobreloa, manifestó su pensar sobre cómo se está terminando el torneo de Primera B, el que arrojó como campeón y ascendido a Santiago Wanderers, a los ochos equipos restantes disputando una liguilla para jugar una final única ante Deportes La Serena, que definirá al segundo ascendido a Primera División.

“Es que seguramente hubiera sido también más justo que Santiago Wanderers no subiera directo. Si bien ellos tenían una ventaja, me parece que en Primera B el campeonato no estaba decidido”, partió señalando tras el partido en el Estadio Nacional.

Agregó que “al haber ese enredo, y más aún cuando ellos fueron a esa reunión (donde se decidieron los cambios) y fueron los primeros en decir que en Wanderers no se podía jugar, que existían amenazas. Después, salieron llorando y ganaron un poco el subir por secretaría. Es un poco injusto, pero ya fue así, nos toca jugar de esta manera y esperemos llegar hasta Serena”.

Sobre la final única ante el elenco papayero, expresó que “me parece que Serena también debería estar metido acá (en la liguilla y no esperando a su ganador), porque en Primera B no estaba nada decidido, como dije; había partidos muy clave y no se sabía quién iba a subir directo y quiénes iban a estar en la liguilla, pero se dio de esta manera, ya estamos acá y hay que jugarlo, es justo o injusto, pero estamos acá”.

Ahora Temuco enfrentará a Ñublense en semifinales de la liguilla, duelo programado para el miércoles 15 de enero a las 20:30 horas y que se disputará en el Estadio Nacional.