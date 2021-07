Presidente de Huachipato y la sincera realidad del Fútbol Joven: “Estamos pudriendo a dos generaciones de futbolistas”

La ANFP está envuelta en una nueva polémica, porque el programa de RedGol en radio La Clave destapó la dura realidad que está viviendo el Fútbol Joven: están a nada de cumplir dos años sin competencia, situación que enciende las alarmas sobre el futuro de la actividad en los próximos años.

En ese sentido, Victoriano Cerda, presidente de Huachipato, conversó con Deportes en Agricultura sobre esta situación y fue enfático: realizó la autocrítica por no tener los argumentos para convencer a sus pares y acusó a los demás clubes a realizar la inversión para que esas categorías retomen la actividad lo antes posible.

“Es una barbaridad, ahí hemos sido pocos los clubes que hemos pujado fuertemente por el retorno de esta cuestión, pero se entiende porque las realidades de los clubes son distintas. Eso sí, quiero decir algo responsablemente: estamos pudriendo a dos generaciones de jugadores de fútbol”, partió diciendo.

“Salvo clubes como nosotros, San Felipe y otros clubes que tienen programas individuales, pero estamos desde octubre de 2019 que no se compite, lo que se traduce en dos años con ninguna competencia, a pesar de que tengamos a los chicos entrenando, ya sea presencial cuando la normativa lo permite o Zoom, pero no es lo mismo que competir al alto nivel. Tenemos dos generaciones que las pudrimos, esa es la verdad. Creo que nos ha faltado más decisión por el retorno del Fútbol Joven”, agregó.

En la misma línea, complementó que “somos los clubes la ANFP y no me deslindo de la responsabilidad, pero no hemos tenido la capacidad de convencer a otros clubes sobre este tema para que vuelva el Fútbol Joven”.

“Las autoridades nos permiten funcionar con los jóvenes. Los que no hemos tenido la suficiente fuerza de volver con el Fútbol Joven somos nosotros y la ANFP. Hay gente que no quiere que esto vuelva, porque tiene costos económicos. Tenemos más de la mitad de los clubes en el área de formaciones desarmadas, somos cuatro o cinco clubes que no hemos despedido a nadie en las áreas formativas, seguimos funcionando con toda la gente como sea posible”, sentenció sobre el tema

Público en los estadios

Pero eso no fue todo, porque también se refirió a la polémica que se está generando en algunos clubes, pues están acusando que el costo de abrir los recintos deportivos es mayor a las ganancias que podrían recibir si los hinchas vuelven. De hecho, para la undécima fecha del Campeonato Nacional se seguirá jugando con los estadios vacíos.

“Esto es un asunto que se debe realizar bien, se debe realizar correctamente, estamos en una situación excepción de pandemia, el Gobierno y en particular la ministra del Deporte ha sido un aporte totalmente indiscutible para que la actividad pueda volver a funcionar (…) uno puede estar más o menos de acuerdo con los protocolos, pero son las reglas del juego que se deben seguir. Y si eso implica realizar gastos de inversión, son cosas que se deben realizar”, partió diciendo.

“La vuelta del público a los estadios es una cuestión imperativa para los clubes, no solo por el espectáculo, sino porque es importante para nuestros propios jugadores. Si son 500, 1.000 serán los que deben ser, y los clubes lo debemos ver como una inversión y no un gasto. Por último, como el retorno debido de la actividad, que sea algo llevadero en el tiempo”, señaló.

“Esto no es un problema del Gobierno, esto es un problema de los clubes. El Gobierno ha apoyado decididamente esta cuestión. En esta materia el ministerio del Deporte y Salud han realizado los protocolos muy bien”, cerró tajantemente sobre el tema.