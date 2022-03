Miles de reacciones tuvo en Twitter una particular petición que una usuaria hizo a través de su cuenta para encontrar el amor y entregó un listado de varias características que debe tener su príncipe azul, literalemente ya que entre ellas el candidato debía ser hincha de Universidad de Chile, y apareció uno que cumplía con todas. Eso sí, la propia solicitante lo pilló con la camiseta de Unión Española, y cuando todo parecía perdido él se puso la 10 y respondió a lo crack.

El amor, las redes sociales y el fútbol pocas veces suelen coincidir los tres juntos, pero cuando lo hacen ocurren cosas tan geniales como la que protagonizaron recientemente dos hinchas de Universidad de Chile a través de Twitter, quienes tuvieron una particular manera de conocerse.

Todo comenzó con una solicitud que realizó una usuaria para encontrar el amor, y de entrada detalló que algunas características principales que debe tener su príncipe azul donde además de una bastante pasada de tono también pide "un pololo de la U, gordito, con barba, con sentido del humor, que le guste comer y cocinar”.

"No pido nada", escribió la cibernauta junto a unos emojis riendo, y seguramente no esperaba que solo un par de horas después apareciera el candidato perfecto. Así, un usuario llamado Criss Pérez subió una foto suya alentando al Romántico Viajero en el estadio Santa Laura.

"¡Dale!", fue la breve pero precisa respuesta de Pérez, quien no contaba con que la solicitante buscaría más información de él y le encontraría una prueba irrefutable de una traición a su equipo, ya que compartió un registro del pretendiente junto a un acompañante, ambos con la camiseta de Unión Española. Pero todo tenía una debida explicación.

La foto del hincha azul con la indumentaria del elenco de Independencia indignó a varios, quienes aconsejaron a la mujer no tomarlo en cuenta. “Si es capaz de gorrear la camiseta, es capaz de gorrear una mina. Amiga, date cuenta”, disparó otro seguidor del cuadro universitario.

Eso sí, Pérez no perdió la calma, puso la pelota al piso y salió jugando para explicar que todo se trató de "una apuesta con mi hijo", quien lo acompañaba en el registro fotográfico. Sin embargo, no terminó de convencer a varios y uno lanzó: "¿Y tu hijo tenía justo una camiseta grande? Que loco". Y vovió a responder.

"Sipo, la de su abuelo", respondió Pérez dejando en claro que no se trataba de una traición ni mucho menos de un cambio de equipo ante el mal presente que viven en el Centro Deportivo Azul, sino que de una apuesta perdida ante su retoño. ¿A quién no le ha pasado, no?

De esa manera, ahí terminó la defensa del pretendiente y por ahora no han habido novedades con respecto a si existió o no un flechazo entre los dos hinchas de Universidad de Chile que tuvieron un particular primer encuentro cibernético.