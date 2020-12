Grace Lazcano responde al acoso en Twitter: "No me van a amedrentar, si es lo que quieren"

El inicio de la semana en Twitter estuvo marcado por el rescate malicioso de antiguos posteos de la periodista Grace Lazcano en su pasado de hincha. Pero la crítica pasó rápidamente al insulto y la comunicadora salió a aclarar la situación.

"No sacan nada sacando tuits antiguos, no me van a amedrentar, si es lo que quieren. Fui hincha al igual que [email protected] en un momento y fue antes de siquiera dedicarme al periodismo deportivo", expresó la presentadora de ESPN Chile en su cuenta oficial.

Los textos rescatados de principios de la década pasada mostraban una versión juvenil de la que la propia reportera hoy reniega. Por eso, la conductora televisiva se animó a dar una poderosa explicación.

"He aprendido y evolucionado con el paso del tiempo. Por eso, ser la mejor versión de mí misma es lo que busco. Esas referencias fueron parte de una Grace que sabía poquísimo de la vida, del respeto hacia la mujer (incluso hacia mí misma). Por mis mismos errores con el uso del lenguaje, es que esto es tan importante para mí", aclaró.

"Y sí, todos tenemos 'tejado de vidrio'. No pretendo darle clases de moral a nadie. Pero así como hablaba sin pensar, en base a conceptos y lenguaje malamente normalizados en el fútbol, pude ver mis errores y enmendarlos. Doy la cara y no me escondo. Sépanlo también", rubricó.

"Y por último y no menos importante. Agradezco que me saquen estas cosas en cara, porque [email protected] lo siguen diciendo, cantando y aplaudiendo. A esa edad saltaba en la galería y no lo veía ni me lo cuestionaba. Menos mal entendí y aprendí. ¡Buena semana!", completó.

La profunda autocrítica de Lazcano tuvo el respaldo de sus seguidores con casi 1.500 me gusta.