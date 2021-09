El periodista se muestra en contra de la determinación de la ANFP por el ex juez argentino, poniendo dudas sobre la gestión que puede realizar. "Es necesario un Castrilli para generar un cambio en Chile? Me parece que no”, cuenta.

La llegada de Javier Castrilli en la Comisión de Árbitros de Chile no ha pasado desapercibida. Para el periodista de radio Agricultura Cristián Caamaño la determinación del ex juez argentino por parte de la ANFP no tiene una justificación lógica.

“¿Por qué Castrilli? ¿Estableció un sistema de referato en Argentina que hoy es el modelo a seguir en el resto del mundo? No. ¿Fue el jefe de árbitros en Argentina y generó una revolución? Tampoco. ¿Trabajó en la AFA en la formación de árbitros? Tampoco", analiza Caamaño sobre lo realizado por Castrilli, en radio Agricultura.

El árbitro argentino llega a reemplazar lo realizado por Jorge Osorio, quien lideraba la Comisión de Árbitros, donde se busca que una mejora en el trabajo de los jueces, aunque para Caamaño su contratación obedece a otros elementos.

“Indudablemente uno se pregunta, ¿por qué Castrilli? Simplemente por lo mediático. Es un golpe de efecto para una persona que en los últimos años ha visto cómo se desarrolla el arbitraje en Sudamérica, pero no ha tenido injerencia alguna en el arbitraje de su país. Colgó el silbato hace 23 años y nunca más trabajó como ex árbitro. ¿Es necesario un Castrilli para generar un cambio en Chile? Me parece que no”, cierra.