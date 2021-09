Jorge Osorio dejó sorpresivamente su puesto como presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP tras la ola de polémicas en lo que va de Campeonato Nacional. Pero desde el ente rector se movieron rápido y le encontraron de inmediato un reemplazante: Javier Castrilli.

El denominado Juez de hierro asumirá el mando del referato local en en uno de sus momentos más críticos tanto en nuestro país como en el extranjero. En su presentación, el argentino de 64 años dio sus primeras impresiones ante el desafío en el fútbol chileno.

"Hemos tenido oportunidad de intercambiar opiniones, de escucharlos (a la ANFP). Todo lo que he hablado en este momento fueron materia de la charla con el presidente y el resto del directorio. No hay absolutamente nada de lo que pueda decir que ya no lo haya dicho. Algunos que ya me conocen, saben que soy reiterativo en conceptos en otras funciones (...) Me honra y voy a depositar todo mi esfuerzo y mi ser para que las cosas salgan de la mejor manera posible", lanzó.

Castrilli también explicó lo que le pidieron hacer en su nuevo cargo. "Dentro de ese conjunto bastante numeroso de actividades del reglamento está la de promocionar, evaluar, capacitar, generar cursos, pero no solo para el fútbol convencional sino para todo tipo de prácticas, como el femenino, futsal, fútbol playa. El universo arbitral está compuesto por cosas que muchas veces pasan desapercibidas. Respecto de los avatares que debe atravesar cualquier persona en un cargo de esta magnitud, tengo respeto por quien tengo que proceder. Uno que viene de las entrañas sabe los riesgos de este tipo de funciones".

De paso, el trasandino mostró su respaldo a la labor que tuvo Osorio. "No soy quien para abrir juicios de valor. Para él mi respeto y consideración. Las autoridades del fútbol, cuando llaman a una persona para ocupar un cargo, ya está estipulado cuáles son sus funciones. Obviamente cada uno viene con su sistema de ideas y principios, con idiosincracia arbitral. Estaré permanentemente expuesto a que cualquiera de ustedes opine si el curso demuestra que lo estoy equivocado o acertado. Y pido que ocurra, porque será un punto de referencia para modificar o darnos cuenta que estamos equivocados".

Respaldo al papelón internacional

Castrilli también abordó lo que ocurrió con los jueces chilenos suspendidos en Copa Libertadores, donde cobraron un gol mal anulado. "Hice pública mi disconformidad con esa situación. Pero reitero que creo que fue error del operador y no del VAR. A veces se pone la responsabilidad de los árbitros pero nos olvidamos de los operadores. En ese partido donde fue perjudicado Cerro Porteño, las imágenes fueron recortadas. No tengo duda que los árbitros del VAR recibieron esa imagen y tuvieron que emitir un juicio con esas imágenes".

De hecho, pidió tener ojo también con quienes manipulan las imágenes. "Lo que siempre sostuve es que terminamos desconociendo al operador, su nacionalidad. Pongamos especial interés por saber quién es el operador y qué capacitación tiene, eso está protocolizado por la FIFA. No le depositemos el centro de atención a los árbitros, porque hay personas en lo técnico que pueden contaminar las imágenes de manera tal que producida la evaluación, al generarse viciado, llevará a la equivocación".

En esa misma línea, dio luces de lo que espera de los árbitros, a quienes pidió buena comunicación. "En la oralidad o en lo textual, es permanente. Mis detractores intentaron hacerle creer a la gente que no me comunico con los jugadores, pero no es así. Le digo a todos que es necesario. Algunos lo hacen en forma oral y es aceptable, porque cada uno tiene formas propias, pero soy respetuoso de la libertad. Tenemos que consagrar eso y defenderlo a rajatabla".

Para Castrilli, el buen referato es fundamental, ya que considera el fútbol como reflejo de nuestro día a día. "La ausencia de límites es vivir con impunidad. La naturalización del ilícito estimula a actitudes reprochables. Muchas veces tomamos el fútbol para ver cómo es la sociedad y creo que acudir a la imagen formadora que debe tener el fútbol y el arbitraje con los mensajes que emite. Con ese respeto al otro, a su consideración. Y disculpen que sea reiterativo, pero es el respeto por el que piensa y siente distinto, cuando un hincha le grita a un jugador “negro puto” como ocurrió en Argentina, todos debemos solidarizar con (Luis) Advíncula y pedirle perdón como sociedad".

Valorar el VAR y su visión del arbitraje chileno

Uno de los puntos críticos en nuestro país ha sido la implementación del VAR, que ha tenido varias polémicas importantes. "El VAR llegó con la necesidad de aportar credibilidad en un medio ultra profesional en una era de tecnología exponencial. Chile es uno de los muy pocos países en América que ya está utilizándolo. Quizás no tienen idea lo que eso significa. Todos los dolores de cabeza de ahora, nos ayudará a mejorar el arbitraje", recalcó.

"Sepamos valorar lo que tenemos, después nos pondremos de acuerdo. Siempre habrá cosas por mejorar, pero por qué estamos observando barbaridades. El VAR tiene que arreglar un error y estamos teniendo algo no deseado, opuesto a lo que pretendemos muchas veces. ¿La culpa la tiene la tecnología? No, la tiene el recurso humano. Pero también hay que entender el proceso de adaptación, nosotros vamos a continuar y vamos a insistir para buscar nuevas formas. Solicitaremos a la Conmebol para insistir en el reforzamiento de conceptos aprendidos para perfeccionarnos. Ese es el camino, el aprendizaje y actualización permanente, teniendo como norte el contexto que se vive", complementó.

Siguiendo en el fútbol chileno, Castrilli explicó su visión de lo que es el arbitraje en nuestro país. "Tengo una opinión fundada, olvidos de arquero no solo ocurren en estas tierras. Tenemos que trabajar en todas y cada una de las dificultades, quédense tranquilos. Tenemos una opinión de los factores a mejorar y reitero la necesidad que el ejercicio de mi función requiere un mínimo de prudencia e inteligencia para responder a los intereses futuros de la federación"

Finalmente dijo que analizan cómo mostrar a los hinchas las polémicas. "Todo lo que ocurra deberá tener la debida difusión siendo orgánico, respondiendo a todos los artículos del estatuto o a lo que pretenda realizar como estrategia con la gente de prensa. No obstante, reitero que yo seré el responsable. Asumo la más absoluta responsabilidad de lo que ocurra en el arbitraje de aquí en más", cerró.