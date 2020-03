Francisco Bozán y la crisis de La Serena: "Yo no necesito el respaldo. Me preocupo de sumar tres puntos"

La Serena siente el cambio de categoría y marcha último en la tabla del Torneo Nacional tras su regreso a la Primera División. El DT Francisco Bozán pende de un hilo en el cargo con apenas tres puntos en siete partidos.

“Yo no necesito el respaldo o no respaldo, confío en la gente que me trajo, con Cristian (Contador) conversamos la primera vez, pero hoy la preocupación es de todos, la necesidad o no de un respaldo tiene que ver con la convicción de un trabajo y nosotros estamos convencidos de lo que hacemos, más allá de que entendemos lo que está ocurriendo con los resultados”, dijo Bozán a los medios.

Incluso fue más allá y reveló que no se preocupa por los nombres que rondan para ocupar su carga si en los próximos desafíos no suma frente a Everton u O’Higgins. Los nombres de Juan José Ribera y Nicolás Córdoba rondan el cuadro papayero.

“Es normal que la prensa y ustedes se encarguen de lanzar nombres al medio y entiendo que por la cantidad y puntos transcurridos suceda, no es primera vez, tampoco nos inquieta que aparezcan los nombres que se mencionan”, expuso.

Sentencia que “nosotros estamos preocupados de otra cosa, me parece que la preocupación más grande es cómo logramos que nuestra forma de jugar nos acerque a los tres puntos… más allá de pensar si José Juan José Ribera o Nicolás Córdoba o la lista que puedan tener sean mejores que nosotros para el puesto, me parece que la preocupación nuestra es distinta a eso”.