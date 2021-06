Francisco Bozán evita polémica mano y advierte a la U: "Buscaremos forzar la definición"

Universidad de Chile estaba sufriendo, pero en la agonía encontró el gol del triunfo. Los azules se impusieron por la cuenta mínima ante San Luis de Quillota en el redebut de Esteban Valencia por técnico tras la salida de Rafael Dudamel.

El cuadro universitario tuvo que dar la pelea, aguantar el resultado y rescatar una victoria en Copa Chile gracias a un gol con polémica de Brandon Cortés. El joven volante apareció sobre el final y, con una mano incluida, convirtió el gol del triunfo.

Tras el encuentro, Francisco Bozán conversó con TNT Sports y destacó lo hecho por sus dirigidos, que tuvieron opciones de sobra para llevarse la llave de ida. "Sentimos que la idea se va tomando en algunos aspectos, hay que ser precisos. Esta forma de jugar nos gusta. Fue un partido correcto de los muchachos en la intensidad y voluntad".

Bozán confía en dar vuelta la llave ante la U en Copa Chile. Foto: Agencia Uno

Al ser consultado por la mano de Cortés en el gol, el técnico canario no se hizo problemas. "Si es mano o no, no es análisis de esto. Nos interesa ver lo que vimos, un equipo que quiere ganar al que tenga en frente y tenemos la revancha el domingo para hacerlo".

En la misma línea, Bozán recalcó que "no hay VAR ni mala intención de los árbitros. No creo que quieran hacerlo. Y si lo hicieron, le toca a otros evaluarlos. Nosotros tenemos cosas que mejorar urgentes".

Finalmente advirtió a los azules de cara a la vuelta en Quillota. "Eso es lo que vamos a buscar, buscaremos forzar la definición allá. Tenemos que ganar ese partido y después ver lo que viene".