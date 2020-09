El Fantasma Figueroa sigue enojado: critica duramente a los jugadores de Cobreloa tras derrota ante el colista

Cobreloa tropezó en la sexta fecha de la Primera B y dejó puntos importantes en el camino, cediendo terreno en el afán de alcanzar a Ñublense en la punta de la tabla.

Los loínos cayeron 0-1 ante el colista Deportes Santa Cruz en casa y el entrenador Marco Antonio Figueroa no quedó conforme como era de esperar.

El Fantasma criticó abiertamente el desempeño de sus jugadores este martes con la intención de remecer a su plantel de cara al duelo del domingo como visita frente a Rangers.

Cobreloa contra Santa Cruz en la Primera B.

“Lo más lamentable es que a veces me demuestran cosas distintas en los entrenamientos y en los partidos no es el mismo rendimiento. En los entrenamientos de la semana (Roberto) Riveros, (Manuel) Bravo y (Pablo) Brito vuelan”, dijo Figueroa.

Agregó que “es Imposible que en un partido no me den lo mismo que durante la semana, si por eso son citados. Me cuesta entender cómo piensa el futbolista porque cuando tienen pocas oportunidades piden ser considerados y cuando tienen la oportunidad no la aprovechan”.

A mitad de semana se disputa la séptima fecha del ascenso, sin embargo la visita de Cobreloa a Deportes Valdivia no está programada a espera de estadio. El siguiente partido de los naranjas será contra Rangers.